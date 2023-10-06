Нобелівський лаурет, угорець Ференц Краус скерує частину грошової нагороди на підтримку школи на Берегівщині

Цьогорічний нобелівський лауреат з фізики, директор Інституту квантової оптики Макса Планка в Німеччині, угорець Ференц Краус скерує грошову частину призу в асоціацію Science 4 People, яка допомагає українським школярам та студентам здобувати знання та навчатися у вишах за кордоном. Про це лауреат розповів німецькому радіо Deutschlandfunk.

Асоціація серед іншого допомагає також початковій школі в селі Бакоша на Берегівщині.

“Наші перші проекти допоможуть близько 30 дітям, які втратили свої домівки на Сході України і знайшли притулок в початкові школі Бакоша – маленького села на Заході України, — йдеться на сайті S4P. — Більше 300 учнів цієї школи, які не можуть наразі відвідувати шкільні уроки, також зможуть отримати нашу підтримку за допомогою онлайн-освіти. Окрім того, ми будемо забезпечувати здорове та збалансоване харчування в оновленій шкільній їдальні, створимо тимчасовий притулок, який згодом перетворимо на молодіжний центр. Наші проекти принесуть користь як біженцям, так і місцевим учням, а також створять нові робочі місця”.

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Ще один освітній проєкт Science 4 People —”Школа+”, який стартував 2 жовтня 2023 року спільно з Tabula Rasa for the Future Generation. Він спрямований на те, щоб допомогти учням двох сільських закарпатських шкіл подолати прогалини в навчанні, спричинені війною та пандемією COVID-19.

“В рамках проекту щотижня проводяться безкоштовні заняття, які охоплюють такі предмети, як фізика, хімія, біологія, географія, математика, історія, українська, англійська та угорська мови, а також краєзнавство. На додаткових заняттях можуть брати участь як учні початкової, так і старшої школи. Наразі для участі зареєструвалися 100 студентів та 12 викладачів”, — повідомляють керівники проєкту.

Перший етап SKOLA+ триватиме до кінця цього навчального семестру в грудні. Другий етап, який включатиме принаймні одну додаткову школу, має розпочатися в лютому 2024 року і триватиме до кінця другого семестру в травні.

Varosh,

Фото: Max Planck Institute

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