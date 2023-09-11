Гуртожиток для ВПО облаштувала у Виноградові Угорська Екуменічна Служба

Гуртожиток для внутрішньо переміщених людей облаштувала у Виноградові Угорська Екуменічна Служба Допомоги. Про це Varosh розповів Андрій Приходько, менеджер гуманітарного проєкту у Відокремленому підрозділі УЕС.

З його слів, приміщення для гуртожитку обирали спільно з Закарпатською ОВА, зупинилися на старій закинутій 4-поверховій будівлі у Виноградові.

— Ми вивезли звідти дуже багато сміття, в тому числі й будівельного, — розповів чоловік. — Раніше там був гуртожиток колишнього кооперативного училища. Зараз ми повністю відновили кожен поверх і створили близько 200 місць для внутрішньо переміщених людей. В кімнатах можуть жити як окремі люди, так і родини.

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Зараз люди саме заселяються в нові помешкання, офіційне ж відкриття гуртожитку УЕС планує на жовтень.

— Ми б хотіли цим також підняти тему переселенців в нашому регіоні, таких, які знаходяться в складних життєвих обставинах і мешкають у так званих місцях тимчасового проживання. Зараз значно зменшилась підтримка ВПО по всій Україні, враховуючи погіршення стану економіки, багато хто з цих ВПО знаходяться в не найкращому положенні, — сказав Андрій Приходько.

На Закарпатті Угорська Екуменічна Служба Допомоги почала працювати з початку 2000-х років. З початком війни допомога активізувалась, допомагають переважно внутрішньо переміщеним особам на території України. На території України вже реалізували 2 тисячі тон гуманітарної допомоги. Разом з громадською організацією “Smart Point” організували три зміни літнього табору для 153 дітей у закарпатській Вишці; у Берегівському та Ужгородському районах забезпечували дровами домогосподарств , які прихистили ВПО.

Організація має на території країни три центри: у Києві, Львові та в Берегові.

Varosh,

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