“Нікого не звільнять, але будуть доповнення”: в обласній раді прийняли рішення про створення центру дитячої творчості

На другому пленарному засіданні восьмої сесії облради, яка відбулась сьогодні, депутати прийняли рішення «Про створення комунального закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості». Рішення ініціював департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації. За нього проголосували 49 із зареєстрованих 54 депутатів, 1 — проти.

Varosh взяв коментар в першого заступника голови Андрія Шекети, який займався підготовкою проєкту. Він пояснив, що створенням центру на базі ПАДІЮНу облрада прагне нормалізувати та впорядкувати адміністративні пакети закладів позашкільної освіти в місті.

Світлану Ганущину, яка наразі була директоркою ПАДІЮНу, призначили в.о. директора до проведення конкурсу на цю посаду. Термін дії її контракту — до 30 червня 2023 року.

В роботі центру додасться військово-патріотичне виховання, частково ним займається центр туризму, який проводив гру “Джура”, і окремий напрямок планується у сфері ІТ для дітей, які цікавляться комп’ютерами і програмуванням.

Депутат Віктор Русин сказав: “Найбільша проблема — інформація не оприлюднюється обласною радою такою, як вона є. Зроблений аудит, а інформацію не подають. Тому й є купа вкидів, що ліквідують ПАДІЮН, що не буде позашкільної освіти. Це — неправда. Позашкільна освіта буде і не лише в Ужгороді, а по всій області. І ми на це виділимо кошти”.

В управлінні освіти Ужгородської міськради Varosh повідомили, що наразі не можуть коментувати рішення обласної ради, оскільки ще не отримали їх.

Varosh

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