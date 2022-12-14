Чи закриють в Ужгороді ПАДІЮН, або «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості»

В обласній раді вчора, 13 грудня відбулося обговорення проєктів рішень у рамках підготовки до другого пленарного засідання восьмої сесії облради. Найбільш резонансним виявилося питання про створення в місті закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості». Varоsh звернувся по коментар до першого заступника голови Андрія Шекети, який займався підготовкою проєкту.

З його слів, рішення передбачає створення одного центру, яке займатиметься питаннями позашкілля на рівні області. В Ужгороді наразі є чотири обласні заклади — ПАДІЮН, Еколого-натуралістичний центр (що на вулиці Загорській), Центр науки і техніки (на вул. Будителів) та Центр туризму (на вул. Високій). Відповідно, це 4 директора, 4 бухгалтера, 4 пакети адміністративних посад тощо. Всі вони займаються різними напрямками виховання.

— В цих закладах, хоч вони й обласні, навчаються діти з Ужгорода і, максимум, з навколишніх сіл, — пояснив Андрій Шекета. — А фінансуються вони з обласного бюджету. Ми провели переговори з містом, щоб вони ужгородських дітей перебрали на себе, а ми би зосередилися на більш методичній роботі по всій області. Тобто тепер створюється цей один центр позашкілля, до нього приєднують 4 існуючі. Відповідно, буде 1 директор і т.д., тобто буде певна економія коштів. Водночас необхідно зрозуміти, що не скорочується жоден гурток! До речі, було таке, що в цих закладах діяли однакові гуртки, наприклад, ужиткове мистецтво… Так не мало би бути. Тепер ми зможемо все нормалізувати і впорядкувати в рамках одного закладу.

Крім того, Андрій Шекета сказав, що на базі обласного центру дитячої та юнацької творчості планується розширення напрямків діяльності. Додасться військово-патріотичне виховання, частково ним займається центр туризму, який проводив гру “Джура”, і окремий напрямок планується у сфері ІТ для дітей, які цікавляться комп’ютерами і програмуванням.

Якщо депутати приймуть рішення про створення центру, то це означатиме, що дитина не буде обмежена в доступності свого гуртка, жоден викладач, який веде гурток, не буде скорочений. Буде одна людина, яка відповідатиме за роботу позашкілля на рівні області. Базою цього нового обласного центру стане ПАДІЮН, а місту, попередньо, на рівні розмов, область планує передати, покращивши матеріально-технічну базу, центр на вулиці Будителів, де діє Центр науки і техніки.

— Наразі відкрите питання по керівнику, тому що теоретично це може бути хтось із чотирьох діючих директорів, а може бути взагалі інша людина, — пояснив Шекета.

Varosh

Фото ditvora.com.ua

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