Вільшанське водосховище: що каже Віктор Микита про забудову

Очільник Закарпатскої обласної військової адміністрації Віктор Микита 23 листопада був в ефірі Радіо НВ. З ведучою, журналісткою Радіо Свобода Властою Лазур говорили про стан області: що з контрабандою на кордонах, вирубкою лісів тощо.

Віктор Микита був одним з останніх голів ОДА, призначеним президентом перед війною і за останні 2 роки став четвертим очільником області. До свого призначення він був заступником начальника ГУ СБУ в Києві, ставши головою облдержадміністрації отримав завдання “стабілізації області щодо різних розхитувань та різних потрясінь і об’єднати Закарпаття, обласну раду, депутатів “. 3 вересня 2022 року Віктор Микита також очолив обласний осередок організації “Слуга народу”.

Контрабанда на митниці

На питання, чи вдалося на сьогодні подолати контрабанду на митниці, Віктор Микита сказав, що його роль — координуюча.

— Я повинен координувати роботу в тому числі і правоохоронних органів, державних органів стосовно тієї чи іншої діяльності, але особисто вже не борюсь з контрабандою. Колись я займав таку посаду і добре володію ситуацією, як воно відбувається, але в час війни, коли прикордонників удвічі більше на кордоні, це ускладнюється. Однак такої системності з 2019 року я ще не бачив. Ну а несистемні випадки досить важко контролювати.

За словами Микити, Закарпаття не має виробничого потенціалу, тому “хтось намагався рубати ліси, хтось — возив цигарки, інші товари”. Нині на Закарпатті понад 400 релокованих підприємств, “щоб людей якимось чином переключити від кордону, бо тут ці гроші можна заробити чесно”.

Стосовно затримання митників, Віктор Микита сказав, що нещодавно було одне, затримали начальника митного посту “Тиса” за хабарництво, але обставин він не знає…

Вирубка лісів та Вільшанське водосховище

Тут, за словами Віктора Микити, ситуація складна, і на його думку, саме ця сфера повинна пройти певну реорганізацію.

— В області тепер багато релокованих підприємств, які займаються переробкою деревини, виробництвом меблів і для них важливо створити хороший прозорий ринок. З цим є певні складності. Затримували велику кількість деревини на дорогах області. Неможливо побороти цю корупцію і системні порушення за один місяць чи рік, для людей важливо створити вибір у заробітку грошей. Потрібно створити економічний базис для людей, які підуть на роботу, ніж ризикувати з контрабандою і в подальшому нести кримінальну відповідальність.

Щодо території Вільшанського водосховища, яке передали під забудову дитячого табору, Віктор Микита сказав, що вирішальну роль в дозволі для нього мав той факт, що табір призначався для дітей з зони воєнних дій та дітей військових. Що ж до вирубки лісів, яка триває на території водосховища та будівництва паркувальних майданчиків, то він дав доручення провести перевірку, в результаті підтвердження:

— Єдиний варіант — подання до суду і скасування мого розпорядження. З одного боку в нас екоактивісти, а з іншого — внутрішньопереміщені особи і їхні діти і тут треба вибрати золоту середину. Ви ж розумієте, в якій ситуації я опинився: до мене приходять і говорять про побудову табору для діток, а я скажу: ні, хай сидять в місті? Однозначно треба зберегти екологію і тут повинен бути здоровий глузд і правильна юридична оцінка.

Varosh

Фото: ZN,UA

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