Одну з вулиць у містечку на Харківщині назвали Закарпатською

Одну з вулиць у місті Дергачі, яке розташоване на північ від Харкова, назвали Закарпатською. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці письменник і волонтер Андрій Любка.

“Це результат нашої дружби й співпраці, бо в перші місяці вторгнення ми всіляко допомагали Дергачам — надсилали всю можливу гуманітарну допомогу, закупили за запитом медичних препаратів на сотні тисяч гривень, передали місцевій лікарні нулячий автомобіль швидкої допомоги з усім необхідним від Комітету медичної допомоги Закарпаття”, — написав він.

— Навесні 2022 року Сергій Жадан звернувся до Андрія з проханням допомогти районній лікарні в Дергачах, — розповіла Varosh керівниця Комітету Наталя Кабацій. — Їм терміново були потрібні медикаменти, перев’язочні матеріали тощо. Відтоді ми регулярно їх підтримуємо і надсилаємо, коли що потрібно. Якось ми отримали кілька нових автомобілів швидкої допомоги, то один теж пішов у Дергачі.

Допомога не обмежувалась тільки медикаментами, кілька разів від Закарпаття в Дергачі поїхали харчові продукти. Наталя Кабацій каже: допомагають Дергачівській районній лікарні дотепер. Новина про перейменування вулиці на Закарпатську була приємною несподіванкою для закарпатців, які щоразу долучаються до підтримки Дергачівської райлікарні

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Сергія Жадана у Фейсбуці. Швидка допомога від Комітету медичної допомоги Закарпаття поїхала в Дергачі

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