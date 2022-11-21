Територію біля Вільшанського водосховища передали для побудови дитячого табору

Територію Вільшанського водосховища, яким 2 роки опікуються волонтери та екоактивісти ГО “Чисто.де” передали у “тимчасове довгострокове користування терміном на 15 років” для побудови сезонного табору для відновлення дітей із зони бойових дій. Про це йдеться в розпорядженнях №№ 296, 297 Закарпатської ОВА, скани яких поширили на своїй сторінці Chysto.de в мережі Facebook.

Керівниця організації Лєна Жук розповіла Varosh, що землю, 4,3 га, передали в користування двом організаціям ТОВ (КВЕД: 55.10 Діяльність готелів…) та ГО з ідентичними назвами. Розпорядження датоване 28 червня 2022 року поза відомом активістів, які продовжували щомісячні екопікніки території водосховища та готували документи про створення ландшафтного заказника місцевого значення на березі “Закарпатського моря”.

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— Ми подали ряд звернень до ОВА, скарг та актів, згідно яких вони би мали скасувати розпорядження про виділення землі в довгострокове користування, — сказала екоактивістка. — Якщо цього не станеться, то в нас заплановані ряд наступних кроків, які ми поки що не хотіли би озвучувати.

Varosh не вдалося отримати коментар від ОВА в телефонному режимі, тож ми готуємо інформаційний запит до відповідних органів і будемо стежити за розвитком ситуації.

Varosh

Фото “Чисто.де”

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