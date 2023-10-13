Немає активності ужгородців: міськрада оголосила повторне обговорення перейменування вулиць

На громадських слуханнях, які відбулися 12 жовтня в Ужгородській міській раді, підтримали перейменування ще 5 вулиць в Ужгороді. Підтримані пропозиції підготують для розгляду на сесії Ужгородської міської ради.

Більшістю голосів підтримали перейменування:

– вул. Івана Мічуріна – на вул. Володимира Пінковського (ужгородець, відомий футболіст та тренер, чемпіон України, який увійшов до символічної збірної Закарпаття усіх часів);

– вул. Юрія Нікітіна – на вул. Фруктову (узагальнена назва, пов’язана з народною назвою мікрорайону «Компотний»);

– вул. Михайла Салтикова-Щедріна – на вул. Щедру (узагальнена назва, пов’язана з народною назвою мікрорайону «Компотний»);

– вул. Поліни Осипенко – на вул. Вишневу (узагальнена назва, пов’язана з народною назвою мікрорайону «Компотний»);

– вул. Кіндрата Рилєєва – на вул. Степана Дьолога (міський голова Ужгорода із 1970 по 1980 роки, Почесний громадянин Ужгорода, який проживав на цій вулиці).

Як пояснив Varosh головний архітектор міста Олег Боршовський, чимало вулиць проходять кілька разів розгляд на перейменування, оскільки не завжди є повна підтримка ужгородців:

— Щодо вулиці Льва Толстого були кілька варіантів, які не отримали повної підтримки ужгородців — вулицю пропонували назвати іменем Петра Скунця, загиблого воїна Олега Куцина або ж Івана Чендея. Та оскільки ці назви не отримали належної підтримки, перейменування було відкладено ще на 2 місяці, до 10 грудня, з пропозицією назвати її іменем Пилипа Орлика. Якщо і цю назву не підтримають, перейменування знову відкладеться на 2 місяці. Річ у тім, що в громадських обговоренням беруть участь дуже мало мешканців. таких вулиць дуже багато: Грібоєдова, Тімірязєва, на Радванці ряд таких вулиць.

Вулиця має “набратися згоди” від мешканців вулиць і мікрорайону, поспішати з цим немає сенсу, — вважає Олег Боршовський.

Дерусифікація: чому зміни назв вулиць в Ужгороді на часі

Повторне громадське обговорення щодо перейменування наступних восьми вулиць Ужгорода триватиме до 10 грудня 2023 року. До обговорення пропуноють:

– вул. Донська – на вул. Юрія Мандича;

– вул. Челюскінців – на вул. Андрія Кузьменко (Кузьми Скрябіна);

– вул. Івана Павлова – на вул. Валерія Онуфера;

– вул. Льва Толстого – на вул. Пилипа Орлика;

– вул. Модеста Мусоргського– на вул. Василя Габди;

– вул. Олександра Попова – на вул. Шимона Голлоші;

– вул. Адмірала Нахімова– на вул. Сергія Параджанова;

– вул. Федора Достоєвського – на вул. Петра Скунця.

Пропозиції просять подавати до 10 грудня 2023 року в письмовій чи усній формі за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, м. Ужгород, управління містобудування та архітектури, тел.: 617103 або на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Varosh,

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