Не отруєння, а ротавірус: школярі та вчитель у Рахові почуваються краще

12 школярів та вчитель Рахівської школи, які ще 29 лютого звернулися до лікаря з симптомами отруєння, перенесли ротавірус, а не отруїлися їжею. Про це Varosh розповіла директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар’яна Марусинець.

З її слів, перевірку проводила Держспоживслужба, наразі проведені всі обстеження та аналізи, які показали, що діти захворіли ротавірусом.

— Вже наступного дня і діти, і вчитель були виписані з лікарні, почувають себе добре, — сказала Varosh начальниця відділу освіти, молоді та спорту Рахівської міської ради Наталія Дребота. — Більша частина цих дітей не харчувалися в шкільній їдальні. Перевірку їдальні здійснювали працівники Держпродспоживслужби та санепідстанції, зразки також відіслали в лабораторію в Київ. Наразі готові висновки місцевих лабораторій, чекаємо висновки з Києва.

Нагадаємо, 29 лютого у Рахові до лікарні шпиталізували 12 школярів від 6 до 14 років з симптомами отруєння. Того ж дня з подібними скаргами до закладу звернувся і вчитель тієї школи. В школі працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та відділ криміналістичного забезпечення ГУНП в Закарпатській області. Останні, спільно зі співробітниками санітарно-епідеміологічної служби, відібрали зразки води та харчових продуктів для проведення експертних досліджень та встановлення джерела інфекції

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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