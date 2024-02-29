У Рахові з симптомами отруєння госпіталізували 12 школярів та педагога

У Рахові до лікарні шпиталізували 12 школярів від 6 до 14 років. Також за допомогою з ознаками отруєння звернувся викладач навчального закладу.

Як повідомляють у поліції Закарпатської області, 29 лютого ювенальний поліцейський навідався до однієї зі шкіл у Рахові. Під час візиту з’ясувалося, що у школі одразу 12 учням раптово стало зле.

У ході перевірки інформації у лікарні підтвердили факт госпіталізації 12 школярів віком від 6 до 14 років. Також за допомогою звернувся один із педагогів цієї ж школи, повідомляють у поліції області.

“Наразі у навчальному закладі працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та відділ криміналістичного забезпечення ГУНП в Закарпатській області. Останні, спільно зі співробітниками санітарно-епідеміологічної служби, відбирають зразки води та харчових продуктів для проведення експертних досліджень та встановлення джерела інфекції”, – йдеться у повідомленні поліції Закарпатської області.

Проводяться всі першочергові необхідні заходи. За результатами роботи буде визначено правову кваліфікацію події.

Varosh,

Титульне фото: Уніан

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