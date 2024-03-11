Не обрізати дерева на Липовій алеї: в Ужгороді зареєстрували петицію

Петицію з вимогою не проводити санітарну обрізку дерев на Липовій алеї зареєстрували в Ужгороді. Зареєстрував її ужгородець, письменник Андрій Шолтес. З його слів, петицію написав через стурбованість поспішним обстеженням стану дерев на Липовій алеї на набережній Незалежності – парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва міського значення, що входить до Природно заповідного фонду України.

В петиції ужгородці вимагають міську раду накласти заборону на проведення будь-яких дій та втручань з догляду за деревами на Липовій алеї та за нею, на Студентській набережній. Також просять в обов’язковому і безальтернативному порядку долучити арбористів – фахівців з обслуговування та догляду за деревами як за індивідуальними організмами, до виконання робіт з догляду за липами на набережних Незалежності та Студентській.

“Обґрунтування небажання залучити арбористів – що є світовою практикою догляду за деревами в міському просторі – недостатністю коштів у міському бюджеті, вищою вартістю послуг при кращій якості робіт та необхідністю зробити роботи швидко, є неприйнятним для громади – в той час, коли вже є приклади належного догляду за деревами в Сваляві, Хусті, Львові, Харкові, Вінниці, Києві та інших містах України”, — пише Андрій Шолтес.

Нагадаємо, 5 березня для оцінки стану лип на Липовій алеї зібралася комісія в складі представників міськради, КШЕПу, зеленгоспу, біофаку, ГО “Екосфера” та “ФОРЗА”. Дерева оцінювали на стан аварійності, цілісності лип, аби провести згодом санітарну обрізку та випередити падіння сухих гілок та забезпечити нормальну роботу вуличного освітлення алеї, оскільки біля світильників подекуди нагромадилися гілки.

Обстеження Липової алеї досі триває.

Станом на 18:45 петицію підписали 57 ужгородців. В разі, якщо документ за 20 днів набере 250 підписів, вимогу мають розглянути на сесії міської ради. Підписати петицію можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram