Навчання в дорозі: ужгородські вчителі польської мови розпочали серію різноформатних семінарів

11 вересня, на Закарпатті відбувся виїзний семінар у форматі “курси в дорозі” (warsztaty w trasie) для вчителів польської мови закарпатського осередку Об’єднання вчителів польської мови в Україні (офіс знаходиться в місті Дрогобич, очолює організацію пан Адам Хлопек).

Його організувала Польська суботньо-недільна школа імені Юзефа Тішнера, на базі ужгородської ЗОШ № 5, при Товаристві польської культури Закарпаття імені Гнєви Волосєвич.

Ми також взяли участь в цій освітній мандрівці. Спільно з пані Тетяною Пулик, керівницею закарпатського осередку Об’єднання вчителів польської мови в Україні, розповідаємо про унікальність серії таких навчальних подій та анонсуємо подальші плани.

«Ми провели цей семінар “w trasie”, тобто на виїзді. Сьогодні ми відвідали місця, які пов’язані з історією нашої школи, яка матиме 22 роки, заснована в 1999-му».

У події взяли участь вчителі польської мови та літератури, які працюють в ЗОШ № 5, де польська є другою іноземною, а також у власне суботньо-недільній школі. Важливо, що вони здобули другу вищу освіту на факультеті польської мови та літератури в університеті імені Івана Франка в Дрогобичі.

У заході взяли участь й ужгородські педагоги, які також займаються активностями в напрямку польської культури. Це вчителі географії, музики, образотворчого мистецтва та інформатики.

Наприклад, пані Наталія Степанова спекла в дорогу тематичні пряники, стилізовані в польській та українській символіках. Незабаром, у межах цього проєкту семінарів, вона проведе майстер-клас із виготовлення пряників для дітей. Це буде в рамках відзначення Незалежності Польщі в листопаді.

Загалом на виїзному курсі був виклад історії, епізоди з прозової літератури, поезія – польською та українською.

«Цей семінар відбувався польською мовою, але звучала і українська, аби, наприклад, глибше дійти до серця з віршем Івана Павла ІІ. Переклад епізоду з його “Римського триптиху” – чудовий. Сьогодні було видно сльози в очах учасників, які душею сприйняли ці слова», – каже пані Пулик.

Програма

Під час “семінару в дорозі” учасники відвідали кілька об’єктів, де була подана навчально-пізнавальна інформація в різних форматах.

Перша локація – власне Польська суботньо-недільна школа імені Юзефа Тішнера. Тут пані Тетяна ознайомила слухачів із історією школи від її заснування, а також біографією патроната закладу – Юзефа Тішнера, польського католицького священника та філософа. Йшлося навіть про певні філософські моменти, які пов’язували Тішнера та Івана Павла ІІ.

«Вони були близькими приятелями і, як я розповідала, ці двоє людей зробили дуже багато щодо Польщі: вони повалили комунізм у цій країні».

Наступна зупинка – пам’ятник усім полеглим у Першій світовій війні.

«Я думаю, сьогодні кожен із учасників нашої конференції переключився від щоденного розпорядку “школа/робота/родина” і трішечки заглибився в історію, філософію і взагалі … подивився в небо».

Далі ми попрямували в селище Середнє. Це також символічно, адже в 2003 році тут, у Римо-католицькому кам’яному костелі імені Св. Луки, відбулася урочистість – коли суботньо-недільній школі надавалося ім’я Тішнера.

«Ми сьогодні відтворили фрагмент, який стався тоді, в 2003 році. Було дуже багато гостей із Польщі, була “Капела Гуральська” (гуралі мешкають у польських Татрах). Приїхав також священник із Жешова, і вперше в цій церкві, в Середньому, відбувалася служба Божа польською мовою. Священник почав імпровізувати різними мовами. Він промовляв молитву, а люди повторювали за ним польською, словацькою, угорською, українською… І він каже: а тепер – усіма мовами!».

А 11 вересня 2021 року була втілена атмосфера 2003-го: учасники семінару читали молитву різними мовами біля церкви в Середньому.

«Відтворення тієї події – це щось космічне, енергетика така, це було видно по очам».

Важливо, що семінар є дидактичним, його основна ціль – навчитися чомусь новому в інтерактивному подорожньому форматі. Відтак четверта активність – це читання фрагменту з триптиху Папи Римського Івана Павла ІІ. Читали польською та українською біля пам’ятника Кирила і Мефодія в Мукачеві.

“Це теж було дуже зворушливо. І загалом у розмовах ми згадували різні історії, пов’язані з Польщею”.

Завершилася поїздка неформальним спілкуванням у автентичній “Деці в нотаря”, і це також символічно, адже багато заходів школи відбувалися саме в цьому закладі.

«Я дуже рада, що ця поїздка відбулася. Я вдячна спільноті вчителів польської мови в Україні, в місті Дрогобич. І дякую долі, що працюю в польській школі», – резюмує Тетяна Пулик.

За тиждень відбудеться наступний семінар, але вже у п’ятій школі. Там будуть задіяні вчителі різних предметів, які зроблять тематичні презентації.

Евеліна Гурницька, Varosh