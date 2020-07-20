Конфітюр або леквар – лавандовий, трояндовий, смерековий – трендове хобі на карантині

Можливо, під час карантину ви помітили у фейсбуці, інстаграмі безліч постів про регіональний леквар. Коронавірус виділив час для нових гастрономічних експериментів – для файного лекваря чи меду.

Федір Шандор, президент Закарпатської туристичної організації, теж впровадив у своїй роботі карантинну моду на конфітюр. Власне, він проводить навчання для учасників бойових дій у рамках проєкту “Україна-Норвегія”. Навчання відбувається при кафедрі соціології і соціальної роботи на факультеті суспільних наук Ужгородського національного університету. До речі, на кожному курсі – по 30 учасників, це вже був п’ятий набір. По завершенню учасники одержують державні атестаційні сертифікати. І, власне, коли карантин призупинив очне студіювання, Шандор надихнув своїх підопічних, під час карантинної бездіяльності, робити конфітюри. Кульбабовий мед, леквар – смерековий, трояндовий, бузиновий.

Трояндовий конфітюр, кульбабовий мед

«Я дав курсантам задачу: кульбабовий мед. Якраз був час кульбаби, вони почали творити і надсилати фото результатів. Далі кажу: от свіжі шишки на смереці, робіть конфітюр. Вони позбирали молоду смереку, зробили. Далі троянда зацвіла, і теж зробили».

Цього року на Закарпатті з’явилися і власні лавандовий та трояндовий конфітюри. “Лавандова гора”, що на Перечинщині, випустила фантастичну лінійку лавандового та трояндового лекварів.

А ви творите конфітюри за новими для себе рецептами? Надішліть нам фото.

Varosh