В Ужгороді зацвіли сакури. На яких вулицях їх найбільше

В містах Закарпаття розцвіли перші дерева сакур — вулиці поступово наповнюються рожевим цвітом. Наша камера зафіксувала перші квіти.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, масове цвітіння дерева японської вишні очікується до середини квітня. Завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин розповіла Varosh, що початок цвітіння сакур щоразу залежить від погоди і температур.

Цвітіння сакур триватиме впродовж 7-10 днів, і до кінця наступного місяця сакури вже відцвітуть, розповіла Оксана Куклишин.

Сакури в Ужгороді

Перші сакури в місті Ужгороді з’явилися в 1923 році, більшу їхню частину в старій частині міста 3 Малий Ґалаґов — посадили в 30-х роках минулого століття, коли Закарпаття перебувало під владою Чехословаччини. Дотепер саме там ростуть найстаріші дерева.

Час від часу в місті висаджують молоді дерева сакур і станом на сьогодні в Ужгороді росте понад 5 тисяч цих дерев.

Чимало їх росте також у Мукачеві, Іршаві, Хусті, Перечині. Туристичний оглядач Олександр Богданов створив інтерактивну мапу міста, на якій вказані вулиці з сакурами.

Зоряна Попович, Varosh

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