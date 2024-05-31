На пункті пропуску “Ужгород-Вишнє Нємецьке” запрацює модернізований пасажирський напрямок

Сьогодні, 31 травня, о 14:00 на КПП «Ужгород-Вишнє Нємецьке» після завершення модернізації відновлюється звичний пасажирський рух.

Про таке повідомляють на Закарпатській митниці.

«Митно-прикордонний контроль громадян і транспортних засобів, їх оформлення та пропуск здійснюватиметься у штатному режимі», – йдеться у повідомленні відомства.

Із 4 березня на пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» тривали роботи з його модернізації. Тут встановлювали сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди. У зв’язку з цим у пункті пропуску було тимчасово змінено організацію руху: легкові автомобілі перенаправляли на вантажний напрямок, де і здійснювався митно-прикордонний контроль і пропуск.

Окрім того, що на пункті пропуску встановили модульні споруди для здійснення митно-прикордонного контролю, тут також було влаштовано нове дорожнє покриття з розширенням смуг руху. Це дозволяє збільшити пропуску спроможність КПП. Як пояснили Varosh у Закарпатській митниці, тут зможуть при посилених змінах пропускати 750-800 авто в обидва боки.

Модернізацію пункту пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» здійснили у межах проєкту «Економічна підтримка України», який фінансує Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID). Загалом під час реалізації проєкту цього року на митних постах Закарпатської митниці проведені монтажні роботи з оновлення інфраструктури та покращення умов для здійснення митно-прикордонного контролю. Зокрема, встановлено нові мобільні вагові комплекси, сучасні освітлювальні прилади та модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди; оновлено дорожнє покриття тощо.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Закарпатської митниці

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