На пункті пропуску “Ужгород” встановлюють нові модульні конструкції. Тимчасово змінюється організація руху

Сучасні модульні конструкції для здійснення митно-прикордонного контролю та санітарні модульні споруди почали встановлювати у понеділок, 4 березня на пасажирському напрямку митного посту «Ужгород-автомобільний».

Як повідомляють на Закарпатській митниці, роботи зі встановлення нових модульних конструкцій триватимуть орієнтовно до 27 березня. Після їх завершення кожна модульна будівля буде забезпечена електропостачанням та системою освітлення, матиме телефонний та інтернет-доступ, опалення, кондиціонування та меблі.

Роботи здійснюються у рамках проєкту USAID «Економічна підтримка України». Раніше аналогічні модульні конструкції вже встановили на митному посту «Астей», уточнила у коментарі Varosh речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Загалом, за її словами, на закарпатських митних пунктах пропуску планують встановити 34 модульні конструкції.

З огляду на роботи, які нині здійснюються на митному посту «Ужгород-автомобільний», тимчасово змінюється організація руху: легкові автомобілі перенаправлятимуть на вантажний напрямок, де і здійснюватиметься митно-прикордонний контроль і пропуск.

«Зі свого боку представники Нацполіції спрямовуватимуть легкові авто на вантажний напрямок на виїзд з України. Також громадянам допоможуть зорієнтуватися встановлені додаткові знаки на під’їзді до КПП «Ужгород – Вишнє-Нємецьке». Щодо в’їзду в Україну з боку Словаччини, то на відповідну смугу руху направлятимуть транспортні засоби співробітники прикордонної служби», – повідомляють на Закарпатській митниці.

Загалом впродовж 2023-2026 років на роботи з модернізації пунктів пропуску, що на кордоні України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує виділити 115 млн доларів. Кошти спрямують на розвиток прикордонної інфраструктури та збільшення обсягів торгівлі, зокрема, експорту зерна.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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