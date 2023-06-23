На конференції в Лондоні активісти Free Svydovets порушили питання забудови Свидовця

Перед відкриттям у Лондоні Ukraine Recovery Conference активісти Free Svydovets та міжнародні партнери вкотре порушили питання забудови Свидовця мегакурортом. Основна ідея їхнього виступу полягала в тому, що міжнародні донори та інвестори мають підтримувати український народ, а не сумнівних олігархів.

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“На прес-конференції у Лондоні ми розказали про вплив проєкту на довкілля і заплямовану історію олігархів, які за цим стоять, — йдеться в повідомленні. — Ми переконані, що керований олігархами проект мегакурорту аж ніяк не сприятиме отриманню коштів від європейських партнерів, які можуть допомогти побудувати стійке та успішне майбутнє для людей Карпат”.

Ukraine Recovery Conference тривала у Лондоні впродовж 21-22 червня і стосувалась відновлення України. На міжнародну конференцію приїхало чимало людей, для яких центром дискусії стає Україна.

Varosh,

Фото: Free Svydovets

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