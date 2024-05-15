Аварійні відключення світла на Закарпатті скасували

Закарпаттяобленерго отримало розпорядження диспетчера «Укренерго» щодо відміни графіків аварійних відключень.
Про таке повідомляють у товаристві.
Разом із тим, в Закарпаттяобленерго просять сплживачів й надалі відповідально використовувати електроенергію, особливо в години пік.
Як повідомляв Varosh, 15 травня зранку у зв’язку із дефіцитом потужності в енергосистемі України диспетчери ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримали розпорядження «Укренерго» застосувати графіки аварійних відключень.
Кконтрольовані аварійні відключення запровадили через значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання в Україні.
Відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Титульне фото: Суспільне Запоріжжя
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