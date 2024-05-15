До Всесвітнього Дня вишиванки, який цього року пройде під гаслом “Вишиваємо Перемогу”, в Обласній універсальній бібліотеці започатковують акцію з вишивання мапи України. Вишиватимуть мапу на полотні розміром 1,5 на 2,5 метри і запрошують ужгородців долучитися до акції. Про це розповіла Varosh завідувачка відділу проєктної і соціокультурної діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка Євгенія Напуда.

— Ми з колегою Надійкою Яблонською, вишивальницею з великим досвідом, вирішили долучитися до Дня вишиванки, вишивши мапу України. Надійка взялася за пошуки схеми вишивання мапи і знайшла її — вона розбита на 28 аркушів А4 формату і розрахована на вишивку форматом 1,5 на 2,5 метри!.. Це мапа України, вишита повністю з кордонами, назвами обласних центрів. Ми з Надійкою за два тижні вишили кордони України, вчора поставили останні хрестики у Криму…

В бібліотеці оголосили реєстрацію усіх, хто бажає долучитися до акції, вона буде тривала, Євгенія Напуда каже — попередньо розраховують, що вишиватимуть її місяці два. В бібліотеці оголошуватимуть дні, коли можна буде прийти і кілька годин провести у вишиванні мапи. Можна буде бодай вишити кілька сантиметрів на мапі і таким чином долучитися до цього проєкту.

Як усе відбуватиметься

Одночасно зможуть вишивати двоє людей, так буде зручно обом, — пояснила бібліотекарка. Вишивка розрахована на 4 кольори і в середині схеми робота для вишивальників буде дуже кропітка.

— Ми розуміємо, що ми з Надійкою це почали, і ми ж цю мапу закінчимо, бо розуміємо, що люди робитимуть помилки, а робота по цій вишивці дуже кропітка. Ми знаємо, тому що вишивали неодноразово і обереги, і сувенірчики з іменами, — каже Євгенія.

Готову вишиту мапу України повісять на видному місці в бібліотеці, напишуть рік та імена всіх вишивальників.

Запустити таку тривалу акцію стало можливим завдяки проєкту “Простір єдності та підтримки”, який реалізується обласною бібліотекою за сприяння Карпатський Фонд / Carpathian Foundation та Fondation de France. Саме вони допомогли закупити голки, нитки та інші реквізити для вишивання мапи України.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Євгенією Напудою

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