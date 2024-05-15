Контрольовані аварійні відключення світла запроваджено на Закарпатті

У зв’язку із дефіцитом потужності в енергосистемі України сьогодні, 15 травня, о 6.38 ранку диспетчери ПрАТ «Закарпаттяобленерго» отримали розпорядження «Укренерго» застосувати графіки аварійних відключень.

Про таке повідомляють у ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Графіки аварійних відключень застосовано для 1,2 та 3 черги.

Як ідеться в повідомленні відомства, причиною введення аварійних графіків відключень є дефіцит електроенергії в енергетичній системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Графіки аварійних відключень з населеними пунктами можна знайти на сайті Закарпаттяобленерго.

Також за оперативною ситуацією можна слідкувати на фесйбук-сторінці чи офіційному Телегарм-каналі відомства.

Номер кол-центру товариства: 0800501620.

Контекст

14 травня Укренерго повідомило про застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів протягом всієї доби 15 травня.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, контрольовані аварійні відключення запроваджуються через значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання в Україні.

Відключення для промислових та побутових споживачів застосовуються в усіх регіонах України. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як розповів в ефірі марафону «Єдині новини» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, «Орієнтовно до 10% споживачів відключено до кінця доби (14 травня – ред.)».

За його словами, залученого імпорту електроенергії, аварійної допомоги та застосування обмежень для промисловості виявилось недостатньо для балансування системи.

Сьогодні, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

У Міненерго звертаються до всіх споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це дозволить збалансувати енергосистему та уникнути відключень у майбутньому або зменшити їхню тривалість.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: DR

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