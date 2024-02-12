На двох пунктах пропуску на Закарпатті до кінця березня буде змінено рух

Відсьогодні, 12 лютого на пунктах пропуску “Ужгород” та “Лужанка” відбудеться зміна руху через модернізацію службових приміщень та встановлення модульних конструкцій для здійснення митно-прикордонного контролю. Ці роботи триватимуть до 29 березня, — розповіла Varosh, речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

— У КПП “Ужгород” на час заміни кабін, тобто модульних конструкцій, рух легкових автомобілів буде здійснюватись по вантажному напрямку. Тобто автомобілі, які їхатимуть на виїзд з України, будуть скеровуватись у порядку взаємодії співробітниками Нацполіції, — пояснила вона. — Оскільки це інший в’їзд у пункт пропуску, то автомобілі, які заїжджатимуть на територію України зі Словаччини будуть скеровуватись у необхідному напрямку прикордонними нарядами.

Зі слів речниці, ремонтні роботи не ваплинуть на темпи оформлення автомобілів, тому що на вантажному напрямку є достатньо робочих місць, щоб здійснювати оформлення безперешкодно.

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Оскільки в ПП “Лужанка” такої можливості немає, там офомлення на час робіт буде здійснюватись у реверсному порядку і це теж не має сповільнити рух.

До кінця березня планується, що роботи будуть закінчені.

Varosh,

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