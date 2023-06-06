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На благодійному показі мод в Ужгороді збирали гроші на оздоровлення дітей-сиріт, евакуйованих на Закарпаття

6 Червня 2023 114

3 червня в Ужгороді відбувся благодійний показ мод “Подіум добра”, покликаний зібрати кошти на оздоровлення дітей-сиріт з Дніпра, які зараз перебувають на Закарпатті. В якості моделей виступили самі діти, для яких збирали гроші — розповіла Varosh Анна Феєр, засновниця та директорка школи моделей “A’Star”.

— Ми спільно з БО “Сила Ужгорода” почали готуватися до показу за 3 тижні, — пояснила вона. — Спочатку поїхали у два дитячі будинки у Домбоках і Великому Березному, де зараз перебувають діти-сироти з Дніпра. Діти різного віку — від 4 до 16 років. Я з дітками познайомилася, провела для них невеличкий майстерклас з дефіле, відчула їх, кому це цікаво, кому — ні, чи хотіли б вони взагалі приймати участь у такому заході. Я була приємно вражена, тому що діти були напрочуд уважні, дисципліновані, була дуже дружня атмосфера і це було для мене дуже неочікувано.

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Після ще однієї репетиції діти приїхали на захід і після салонів краси їхня поява в комплексі White Heels Hotel, де відбувався показ, була дуже хвилююча і видовищна, зі слів Анни Феєр. Була відчутна сильна підтримка усіх партнерів заходу. Всі бренди, які показували моделі, були принципово українські. Показ складався з 6 виходів, в частину яких були залучені професійні моделі “A’Star”.

— Захід був благодійний, була безпрограшна лотерея, та основним був благодійний аукціон, — сказала Анна Феєр. — Всі зібрані кошти за вхідні квитки та виручені з аукціону та лотереї будуть направлені на оздоровлення цих діток. Діти здорові, але підтримка потрібна, впритул до візитів до стоматолога, тощо.

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Зі слів керівниці ГО “Сила Ужгорода” Валерії Габор, на заході зібрали близько 250 тисяч гривень.

Varosh

Фото Катерини Гунченко та Сергія Денисенко

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# "A’Star" # діти # показ мод # сироти

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