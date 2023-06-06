На благодійному показі мод в Ужгороді збирали гроші на оздоровлення дітей-сиріт, евакуйованих на Закарпаття

3 червня в Ужгороді відбувся благодійний показ мод “Подіум добра”, покликаний зібрати кошти на оздоровлення дітей-сиріт з Дніпра, які зараз перебувають на Закарпатті. В якості моделей виступили самі діти, для яких збирали гроші — розповіла Varosh Анна Феєр, засновниця та директорка школи моделей “A’Star”.

— Ми спільно з БО “Сила Ужгорода” почали готуватися до показу за 3 тижні, — пояснила вона. — Спочатку поїхали у два дитячі будинки у Домбоках і Великому Березному, де зараз перебувають діти-сироти з Дніпра. Діти різного віку — від 4 до 16 років. Я з дітками познайомилася, провела для них невеличкий майстерклас з дефіле, відчула їх, кому це цікаво, кому — ні, чи хотіли б вони взагалі приймати участь у такому заході. Я була приємно вражена, тому що діти були напрочуд уважні, дисципліновані, була дуже дружня атмосфера і це було для мене дуже неочікувано.

Після ще однієї репетиції діти приїхали на захід і після салонів краси їхня поява в комплексі White Heels Hotel, де відбувався показ, була дуже хвилююча і видовищна, зі слів Анни Феєр. Була відчутна сильна підтримка усіх партнерів заходу. Всі бренди, які показували моделі, були принципово українські. Показ складався з 6 виходів, в частину яких були залучені професійні моделі “A’Star”.

— Захід був благодійний, була безпрограшна лотерея, та основним був благодійний аукціон, — сказала Анна Феєр. — Всі зібрані кошти за вхідні квитки та виручені з аукціону та лотереї будуть направлені на оздоровлення цих діток. Діти здорові, але підтримка потрібна, впритул до візитів до стоматолога, тощо.

Зі слів керівниці ГО “Сила Ужгорода” Валерії Габор, на заході зібрали близько 250 тисяч гривень.

Varosh

Фото Катерини Гунченко та Сергія Денисенко

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