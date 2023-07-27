На базі старого корпусу міської лікарні в Ужгороді хочуть створити реабілітаційний центр

Реабілітаційний центр для військових планують облаштувати в старому корпусі міської лікарні. Проєкт центру на базі санаторію “Човен” на Хустщині не був профінансований, тому не відбудеться, пояснив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в інтерв’ю “Укрінформу”.

Місцем для реабілітаційного центру обласна рада тепер бачить старий корпус міської лікарні.

— В тій будівлі є 7 поверхів, плануємо, що кожен поверх візьме якась країна ЄС з партнерів регіону і буде його облаштовувати, — сказав Віктор Микита. — Ми за обласні кошти зараз робимо на нього проєктно-кошторисну документацію – це 10 млн грн, триває стадія проєктування. Розуміємо, що український бюджет грошей на Центр не дасть, бо їх немає. Тому пішли в бік європейського бюджету. Паралельно проводимо перемовини з різними країнами, які допоможуть побудувати реабілітаційний центр.

За словами голови ОВА, планують завершити облаштування до кінця 2024 року.

Varosh зателефонував директору Ужгородської міської клінічної лікарні Павлу Лукачу, щоб дізнатися про деталі, однак він пояснив, що оскільки за часів президентства Януковича цей корпус був переданий у власність обласної влади, то лікарня тепер не має жодного відношення до цього об’єкту.

Varosh,

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