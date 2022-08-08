Реабілітаційний центр для військових і цивільних на Хустщині може запрацювати вже наступного року

На базі санаторію «Човен», що на Хустщині, планують створити реабілітаційний центр для військових і цивільних. Проєкт у рамках Плану післявоєнного відновлення України представили на конференції у місті Лугано на півдні Швейцарії.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита розповів Varosh, що для вибору місця для майбутнього санаторію переглянули цілий ряд об’єктів. Зупинилися на «Човні», який тепер в занепаді, тому що на нього не виділялись кошти.

— Саме на його базі вирішили робити реабілітаційний центр, — каже голова ОВА. — Є попередній ескізний проєкт, тепер працюємо над тим, щоб виділити кошти для проєктно-кошторисної документації. В приміщеннях санаторію будуть зроблені легкі конструктивні зміни. Є ряд питань, починаючи від персоналу, який треба навчити, можливо ввести курси чи кафедру навчання реабілітаційній медицині.

Зі слів Віктора Микити, коштів з державного бюджету не очікують, враховуючи військові потреби. Наразі працюють з ґрантами, з міжнародними організаціями. Після представлення проєкту в Лугано з’явилися ряд зацікавлених організацій з Чехії, Угорщини та інших країн.

— Цей центр однозначно буде і в нього увійдуть ще будівлі, які є в гірських місцевостях, — каже голова ОВА. — В нас є населені пункти з різними мінеральними водами, термальними водами, із забутими джерелами. Таким чином створимо потужну базу реабілітації на близько 300 ліжкомісць. В Рахівському і Тячівському районах є закинуті об’єкти з термальними водами — там буде 30-40 місць. Ми це все тепер тільки збираємо докупи.

Віктор Микита додав, що в разі, якщо найближчим часом вони почнуть готувати проєктно-кошторисну документацію, то реалізація центру почнеться з весни і наступного року він буде готовий.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.