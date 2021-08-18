На 4-ох вулицях Ужгорода будуть парклети: Як це виглядатиме і як творчі люди можуть взяти участь

В Ужгороді встановлять перші п’ять парклетів. Оголошено конкурс креативних ідей.

Що таке “парклет”?

Це багатофункціональний простір, який містить лавки, крісла, столи, озеленення, стоянку для велосипедів тощо. Вони мають розміщуватися на місцях, які наразі зайняті припаркованим автотранспортом.

Ось як це може виглядати:

В Ужгороді парклети будуть тут:

пл. Корятовича (поблизу будинку №2);

вул. Капітульна (поблизу будинку №3);

вул. Капітульна (поблизу входу в Ужгородський замок);

вул. А.Волошина (поблизу будинку №37);

вул. Швабська (поблизу будинку №64а).

«5 локацій в межах міста вже погоджено міською радою. Отож, цим чудовим вуличним меблям БУТИ в Ужгороді!», – йдеться в повідомленні ГО “ФОРЗА”, яка займається втіленням проєкту.

Ключова мета – перетворити простір для автомобілів на простір для людей.

Наразі триває конкурс ідей. До 29 серпня 2021 року надсилайте ескізи парклетів Ужгорода. Переможців обиратиме журі – архітектори, дизайнери, громадські діячі та представники Ужгородської міської ради.

Відкрита презентація фіналістами своїх робіт перед журі відбудеться 3 вересня 2021 року, в Open Office (парк Св. Тетяни, м. Ужгород).

Рішення про переможців буде оголошено 8 вересня 2021 року.

Всі деталі для учасників тут: https://bit.ly/3m8IYS9

Конкурс проводиться в рамках проєкту SUMCITYNET: міста за покращення доступності та кліматично-сталу міську мобільність.

Varosh

Головне фото: задум для Миколаєва