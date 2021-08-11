В центрі Ужгорода хочуть створити 3D-графіті: автори чекають на думку громадськості

Засновники торгової марки «Крайна» пропонують туристичну ініціативу для Ужгорода – створення 3D-графіті на тротуарі. Малюнок із зображенням карпатського джерела в оточенні зелених рослин хочуть розмістити на площі Поштовій біля напису «Я люблю Ужгород». Створення такої візитівки міста присвячується 30-річчю незалежності України. Таким чином, вважають автори проєкту, Ужгород долучиться до світового тренду оформлення громадського простору.

Про це розповів на зустрічі з журналістами, представниками туристичного бізнесу та громадськими активістами засновник групи компаній YMG, до якої входить і завод з виробництва природньої мінеральної води «Крайна», Василь Ябрик. Цитата з відеопрезентації: «Серед робочої рутини будніх днів, бетону та будинків інколи хочеться телепортуватися в гори. Ефект присутності дозволяє відчути, що скоро вихідні».

Автори проєкту вважають, що такий малюнок спрямований на розвиток туристичного потенціалу територій, стане ще однією креативною фотозоною в Ужгороді і привабить туристів.

Наразі проєкт проходить процедуру погодження з усіма необхідними інстанціями у міськраді. Проте його автори бажають почути думку ужгородців щодо своєї ініціативи.

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Varosh