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Local

У Мукачева з’явилася власна локальна хустка

3 Жовтня 2020 7

1 жовтня, у Мукачеві відбулася презентація нової локальної хустки від шоу-руму «Sh.Palta».Слідом за Ужгородом та Хустом свій унікальний аксесуар отримало Мукачево. На новій дизайнерській хустці зображено міську ратушу та пам’ятник покровителю міста святому Мартину.

Традиційно, розробкою дизайну займалася власниця шоу-руму «Sh.Palta» Альона Загоруйко та художниця Юлія Буря.

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За словами Альони, ідея створити хустку «Мукачево» в неї виникла вже давно, однак останнім поштовхом для її реалізації стали люди, яким нетерпілося отримати аксесуар із унікальним принтом свого міста:

«Для мене Мукачево чи не найтуристичніше місто Закарпаття. Хоча я родом із Ракошина, це моє рідне місто. Тут я закінчила університет і провела свої студентські роки. Щоразу, коли ми презентували нову хустку, чи то «Ужгород», чи то «Хуст» мені приходило багато повідомлень із запитаннями: «Коли вже Мукачево!?». Ця хустка не з’явилися без людей, які мене оточують. Саме вони рухають мене вперед», розповідає Альна Загоруйко, власниця шоу-руму.

Хустка представлена у чотирьох кольорах, які вдало підійдуть до осіннього гардеробу.

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Окрім презентації, на заході відбувся майстер-клас із носіння хустки від Тетяни Мишкулинець, представниці австрійської вищої школи етикету та показ пальт від шоу-руму «Sh.Palta» з нової осінньо-зимової колекції 2020-2021.


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Фото: Дана Дешко

Відео: Станіслав Бобуський

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