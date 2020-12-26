Мирослава Новосільська стала співзасновницею факультету GLOBAL HAIR LOSS SUMMIT

5000 учасників, представники трьох континентів та найкращі на планеті фахівці з хірургічного відновлення волосся. Все це – про цьогорічний GLOBAL HAIR LOSS SUMMIT (GHLS). Глобальний саміт випадіння волосся – це провідний навчальний та мережевий захід у галузі хірургічного відновлення волосся на чолі з американськими лікарями. Цього року серед спікерів та засновників факультету вперше представлена лікарка з України – Мирослава Новосільська.

Мирослава Новосільська – Президент Української Асоціації хірургічного відновлення волосся, одна із кращих в Україні лікарів-трихологів-трансплантологів волосся та засновниця Клініки естетичної медицини, яка, як ми вже розповідали, віднедавна працює і в Ужгороді.

“Для України участь у Глобальному саміті випадіння волосся це визнання і неймовірний крок вперед. Адже нарешті наші фахівці мають можливість не лише навчатися у своїх колег з усього світу, але й ділитися власними напрацюваннями, досвідом та відкриттями у галузі лікування та трансплантації волосся. А поділитися нам без перебільшення є чим”, – пояснює пані Мирослава.

Цього року, у зв’язку з пандемією COVID-19, Саміт відбувся в онлайн-форматі та об’єднав 5000 учасників зі всього світу. Серед них – найкращі та наймайстерніші хірурги-трансплантологи з США, Великобританії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Італії, Туреччини, тощо. Мирослава Новосільська, яка першою з України отримала можливість взяти участь у GHLS, стала співзасновницею факультету Саміту та свій виступ присвятила темі підготовки пацієнтів до операції. До речі, свої рекомендації учасникам Семінару Мирослава сформувала на основі протоколів, яких дотримуються у Клініці естетичної медицини Мирослави Новосільської.

“Ми дотримуємось чітких і дуже суворих правил проведення процедур – від моменту першого обстеження та діагностики проблеми до остаточного досягнення результату. Саме завдяки цьому кількість успішних трансплантацій та лікування випадіння волосся зростає, а клієнти отримують бажані результати”, – пояснює Мирослава.

Протоколи доопераційної підготовки, якими поділилася з учасниками Саміту Мирослава Новосільська, містять детальний перелік рекомендацій, які охоплюють питання від формування правильного раціону, котрий наповнює організм необхідними мікроелементами й вітамінами, до підготовки шкіри голови та відновлення мікробіому.

“Дуже часто навіть завдяки комплексу таких підготовчих доопераційних заходів ми досягаємо значного покращення: випадіння зменшується, густина волосся відновлюється і пацієнти звертаються до хірургічної трансплантації скоріше в естетично-косметологічних цілях”, – розповідає Мирослава Новосільська.

Наразі Мирослава Новосільська уже проводить прийом пацієнтів в Ужгороді. Відтак пройти консультацію чи розпочати курс лікування може кожен охочей за адресою вул. Минайська,54 (тел. 0 800 33 97 85)

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