Myroslava Novosilska: в Ужгороді з’явиться надсучасна клініка естетичної медицини

Її поява пов’язана із великим інтересом закарпатців до однойменної клініки у Львові. Так її засновниця вирішила стати ближчою до пацієнтів і відкрити ще одне відділення. Основні його акценти – трихологія, ін’єкційна контурна пластика, апаратна косметологія та корекція фігури.

Більшість послуг, які надаватимуть у Клініці естетичної медицини Мирослави Новосільської – унікальні для Ужгорода, а апаратура – одна із найсучасніших у світі.

— Студенткою я їздила в Ужгород на змагання “Кращий за професією” — саме тут збиралися студенти з різних медичних закладів. Мені одразу дуже сподобалося це місто, бо воно маленьке, затишне та комфортне. У Львові із 7 днів на тиждень 2-3 дні ми приймаємо клієнтів із Закарпаття. Але ми розуміємо, що 5 годин до Львова і 5 годин назад — це важко. Тому і прийняли рішення відкрити заклад на Закарпатті. Клініка в Ужгороді працюватиме більше як діагностичний центр. Якщо людина потребуватиме операції із трансплантації волосся чи виведення шрамів, то ми скеровуватимемо її до Львова. А в Ужгороді відбуватиметься рання діагностика, призначення лікування і доглядових процедур, — розповідає Мирослава Новосільська.

Клініка в Ужгороді

Для людей, які багато років страждають від проблем із волоссям або з його випадінням – відкриття закладу буде справжнім порятунком. Адже сама засновниця клініки – Мирослава Новосільська – є одним із кращих трихологів-трансплантологів волосся в Україні. До того ж, затребувана за кордоном: консультує та лікує пацієнтів в Ізраїлі, Туреччині, Грузії, Польщі. Відтак фахівці клініки спеціалізуються на різних напрямках трихології – від лікування до пересадки. А також на правильному догляді за волоссям, його відновленні після хіміотерапії.

До і після

До і після

До і після

Окрім того, клієнтами клініки часто стають люди, які потребують реконструкції обличчя після ДТП, інших травм, невдалих косметологічних процедур в інших закладах.

Але також тут нададуть і послуги класичної естетичної медицини: апаратну косметологію, ін’єкційну контурну пластику (в тому числі інтимну), доглядові процедури за обличчям і тілом.

– Ми особливо пишаємося нашим технічним забезпеченням. Така техніка є тільки в нашій клініці. До прикладу, лазерна платформа Harmony XL PRO 2020, котра нині є найпотужнішою у світі. І єдиною в Україні. Скористатися цим лазером можна тільки у нас. Ця платформа – унікальний ізраїльсько-німецький сертифікований апарат, а сама компанія працює на ринку вже 27 років. Що особливо важливо, кожного року компанія посилює потужності власних розробок щонайменше у 10 разів. А наша апаратура – випуску 2020-го. Фактично, наразі в Ужгороді немає фахівців та техніки такого рівня. За допомогою лазеру Harmony XL PRO можна працювати з неймовірним спектром процедур: від лазерного видалення волосся, татуажу та шрамів до інтенсивного омолодження шкіри та лікування серйозних медичних станів, – каже Мирослава.

Клініка у Львові

Звісно, окрім неймовірно потужної техніки надважливим є і фаховий рівень спеціалістів, які працюють кожен у своїй галузі. А також авторські методики роботи Мирослави, які вона презентує по всьому світу. Чи варто говорити більше, ніж може сказати ось це фото?

– Як наразі працюватиме клініка в Ужгороді? Наших пацієнтів прийматимуть усі добре відомі їм лікарі, які працюють з нами вже багато років у Львові. Паралельно ми будемо навчати та підбирати медичних працівників власне з Ужгорода, – розповідає Мирослава.

Відкриття клініки відбудеться 28 листопада. Про нього ми неодмінно розповімо згодом та познайомимо вас із послугами та лікарями.

Мирослава Новосільська

Кандидат медичних наук, лікар-дерматолог-трихолог-трансплантолог волосся, президент Всеукраїнської асоціації хірургічного відновлення волосся, дипломований спеціаліст із трансплантації волосся Тbilisi State Medical University Institute of Postgraduate Medical Education and Continuouis Professional Development (Qualification program Course in Hair Translation), а також Istanbul Medicine Hospital Fue Center (Hair transplant), запрошена співзасновниця медичного факультету Global Samit Hairloss-2020, засновниця Клініки естетичної медицини у Львові.

Varosh

Партнерська публікація