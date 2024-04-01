Український проєкт TYUPA презентував новий мініальбом та відео до композиції SUTINKY. Зробили це 30 березня, в день пам’яті Віталії Тюпи-Павай, колишньої учасниці гурту, викладачки Ужгородського музичного училища, яка цього дня мала святкувати 40-річчя. 18 листопада 2022 року вона раптово пішла з життя.

— Альбом складається з 6 композицій: “Дихай”, “Сутінки”, “Снігопад”, “Восени”, “Тиша” та “Полум’я”, — розповів Varosh брат Віталії та її колега по музичній творчості Михайло Тюпа. — Всі вони присвячені сестрі і тій трагічній події, яка сталася з нею. Це досить сильні емоції, які наповнюють, тексти теж дуже дотичні до емоційного наповнення творів.

— Заповнений емоціями, альбом створений на честь пам’яті Віти, якої вже немає серед нас, її слова віддзеркалюються у творіннях її брата, що написав ці треки з великим теплом і відданістю. Цей альбом не лише музичний експеримент використання живих та електронних інструментів, але й глибокий емоційний шлях, який запрошує слухачів на відчуття та віддання спогадам за тими кого ми втратили у цей надважкий час, — сказав Дмитро Мучичка (Джміль Рекордс).

Музика як спосіб життя. Пам’яті Віти Тюпи-Павай, учасниці гурту TYUPA

Як пояснив автор відео, Орест Смілянець (Orestfilm), концепція з пошуком дорогої людини, у якій ти перетворюєшся на детектива, намагаючись знайти і зберегти цінні спогади, речі, місця, емоції – покликана розкрити та доповнити трек візуально.

— Жодних надлишкових сенсів або глибокої філософії, під час підготовки та зйомки ми здебільшого керувались інтуїцією та емоціями від прослуховування «Сутінків», — пояснив він.

Альбом можна прослухати також на Spotify.

Зоряна Попович, Varosh

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