Музей історії Мукачева планують створити в замку “Паланок”

Мукачівський історичний музей “Паланок” почав розробляти проєкт музею історії Мукачева. Про це на своєму Телеграм-каналі написав міський голова Андрій Балога.

З його слів, розташують його у приміщеннях замку площею майже 150 метрів квадратних. Нині формують концепцію його наповнення.

Радник міського голови Олександр Шершун розповів Varosh, що наразі вивчають правові і практичні механізми залучення експонатів та представлення вже наявних у фондах замку.

— Плануємо співпрацювати з музейними установами краю та приватними колекціями, — пояснив він. — В першу чергу треба актуалізувати ідеї і наявні фонди. Вже є попередня концепція і тематика, але вона буде остаточно викристалізувана і представлена в кінці червня. Там дуже хороша локація і дуже хороші можливості розширення, тому не будемо поспішати.

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Щодо приміщення, в якому розташується майбутній музей, то Олександр Шершун сказав, що попередньо в ньому були представлені сувенірна продукція та музей етнографії.

— Ще до вторгнення, у 2020-2021 там відбувався частковий ремонт приміщень — повністю відремонтовано підлогу та внутрішні стіни, лишилося невеличкі косметичні роботи, — сказав він.

У майбутньому музеї планують також проводити уроки з історії Мукачева для школярів.

Varosh,

Фото зі сторінки Андрія Балога у Телеграмі

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