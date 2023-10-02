Мурали із зображенням Дмитра Кременя та Петра Скунця з’явилися в Ужгороді в рамках проєкту “Люди міста”

Мурал із зображенням письменника Дмитра Кременя з’явився днями на стіні початкової школи №1 на вулиці Високій в Ужгороді. Стінопис у рамках творчого проєкту «Люди міста» (People of the city) створив луцький художник Юрій Чайка до 70-річчя письменника.

Зі слів професорки кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського університету Галини Шумицької, яка входить до складу ініціативної групи створення муралу, впродовж минулого тижня в Ужгороді проводився цілий ряд заходів, присвячених письменнику. Дмитро Кремінь народився, виріс і здобув освіту на Закарпатті, але був відісланий як неблагонадійний на Миколаївщину, де й зреалізував свій творчий потенціал і став Шевченківським лауреатом.

— Стараннями його сина, Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня було ініційовано всі ці заходи, а також те, щоб 2023 рік був названий роком Дмитра Кременя, — розповіла Галина Шумицька Varosh. — І за підписами двох голів ОВА — Закарпатської і Миколаївської — була ініційована ціла низка заходів. Були наукові конференції, презентації книжкових видань тощо. І створення муралу — один із елементів цієї низки заходів.

Щоб більше популяризувати ім’я письменника, розглядали різні варіанти: назву вулиці в Ужгороді, але цей процес став доволі тривалим, тому наразі вирішили втілити постать письменника у муралі. Згодом дійшли думки, що такий стінопис на школі — дуже гарна ідея, за словами Галини Шумицької, тому що сприяє популяризації імені людини та й культури в цілому. Прийшовши до цієї ідеї, створили запит від ГО “Паннонія” до міської ради, і отримали дозвіл. По фінансову підтримку звернулися до депутата Ужгородської міської ради Арсена Мелкумяна, який підтримав ідею.

Луцького художника Юрія Чайку порадив Ернест Завадський з ініціативної групи проєкту. Художник розповів Varosh, що наразі вже закінчує стінопис із зображенням Петра Скунця на стіні ЗОШ №2, на черзі — Іван Чендей.

— Проєкт «Люди міста» покликаний популяризувати культурний фонд міста через створення муралів із зображенням відомих людей, що проживали чи проживають у місті, — пояснив Юрій Чайка. — Я готовий зобразити всіх тих людей, які викликають в ужгородців теплі відчуття та спогади. Стіни для них у місті знайдуться, я вже подивився.

Перші стінописи в рамках проєкту художник уже втілив у рідному Луцьку. Художник пояснив: дизайн простий та сучасний — чорно – біла ілюстрація в повний зріст та один колір за замовчуванням.

— Додається надпис проєкту («Люди міста» ( People of the city)), прізвище та ім’я чи прізвисько відомої людини. Обов’язковим атрибутом є птах чайка (почерк автора проєкту) та рекомендований QR код з інформацією про персону, про проект, про туризм, про меценатів в проекті… Мета проєкту – не дозволити людям забути історію свого міста, людей, які її творили, знайомити людей та туристів з цікавими особами, створювати нові туристичні маршрути, то квести, популяризувати своє місто, — пояснив він.

Зі слів Ернеста Завадського, ужгородці можуть створити ініціативну групу, зібрати найбільш популярні постаті містян і переслати їх Ернесту або ж Юрію Чайці на сторінку в соцмережах.

Насамкінець додамо, що до ініціативної групи, яка працює над реалізацією проєкту, входять Федір Шандор, Валентин Штефаньо, Галина Шумицька та Ернест Завадський.

Varosh,

Фото надані Юрієм Чайкою та Ернестом Завадським.

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