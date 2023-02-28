За популяризацію української мови. Професорка УжНУ Галина Шумицька стала лауреаткою премії ім. Нитченка

Докторка філологічних наук, професорка кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського університету, експертка офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, член Соціолінгвістичної комісії при Міжнародному комітеті славістів Галина Шумицька стала лауреаткою премії ім. Дмитра Нитченка. Премію присуджують за оборону й пропаганду українського слова, популяризацію національної літератури і культури загалом.

Професорка розповіла Varosh, що дізналася про те, що стала лауреаткою премії імені Дмитра Нитченка цілком випадково: з соцмережі.

— У неділю ввечері була настільки заскочена новиною, що просто втратила дар мови, — розповіла Галина Шумицька. — Той, хто подав мою кандидатуру на цю премію, побажав залишитися невідомим. Що ж, справжні меценати так і роблять. Від того цінність премії для мене ще вища! Ніякої внутрішньої кухні я не знаю. Це величезна честь для мене! Буду продовжувати ту роботу, якою займаюся. Творити український наратив зараз дуже важливо, бо ж світ придивляється до нас уважно і зблизька.

Науковиця розповіла також, що її докторську дисертацію, присвячену мовній політиці та мовній ситуації на Закарпатті впродовж 30 років незалежності України (“Мовна ситуація на Закарпатті в 1991—2021 роках: регіональний вимір мовної політики”) взялося надрукувати Наукове товариство Шевченка в Нью-Йорку.

— Це дослідження ґрунтується на архівних матеріалах, польових соцопитуваннях. І воно максимально неупереджено показує, якими були мовнополітичні процеси на Закарпатті впродовж цих років. Дисертація захищена 2021 року, але щоб видати її (а це дуже недешево), зверталася до різних інстанцій, писала ґранти – і буквально тепер, у лютому, прийшла відповідь від Наукового товариства Шевченка в Нью-Йорку про те, що вони беруться фінансувати видання монографії. Соціолінгвістичні праці зараз дуже актуальні, на них є попит. Аналізом суспільно-політичних процесів в Україні крізь призму мовного питання цікавляться у світі, і не тільки науковому.

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Зі слів Галини Шумицької, видрукують монографію найімовірніше у Видавничому домі “Києво-Могилянська академія”, який має добрий досвід роботи з науковими виданнями і має добру репутацію. Це один із дуже багатьох важливих моментів, який стосується популяризації української мови. Таких векторів у Галини Шумицької є кілька: вона співпрацює з Гіссенським університетом у Німеччині, провадячи дослідження національних спільнот у мовному аспекті, зі Швейцарією працюють у відеоформаті тощо.

— Все це популяризує Україну і українське слово, бо зараз світові треба себе показувати, причому не з цигаркою і пивом на дитячому майданчику, а як освічених, зацікавлених людей, а наші наративи треба просувати, — сказала вона.

Насамкінець додамо, що премію Нитченка цього року присуджено також поетові-пісняру, театральному та кінодраматургу Ігорю Жуку та громадському діячеві, актору, модераторові на сцені під час Помаранчевої революції, ексміністрові культури, нині – військовику Збройних сил України – Євгенові Нищуку.

Varosh

Фото Галини Шумицької

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