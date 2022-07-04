Мурали Ужгорода: 14 арт-об’єктів, які з’явилися в місті з початком повномасштабної війни

З початком війни в Ужгороді почали з’являтися патріотичні мурали. Поштовхом до їхньої появи стали художники-муралісти, які тікали від бомбардувань на сході країни і зупинилися на Закарпатті. Першою стала Анастасія Худякова з Харкова, яка зупинилась у Виноградові та створила там 4 стінописи.

Далі естафету підхопив Ужгород. Підставою стало ще й те, що в місті збереглося кілька зображень з радянських часів які потрібно було давно замалювати. Мурали почали створювати як команди художників, так і окремі митці. Мистецтвознавиця Оксана Гаврош сказала, що місто вже давно потерпало від занедбаності, тому добре, що почали з’являтися такі елементи.

Синичка з гілкою калини

Першим муралом стала синичка на фасаді багатоповерхівки мікрорайону «Білочка». Її намалювали на місці обличчя леніна ще з радянських часів. Зображення «вождя революції» було виконано спеціальною фарбою — суриком, і його ніяк не могли замалювати Обличчя весь час проступало… Тепер зображення просто закрили пінопластом, відтак художники могли малювати нове полотно.

Над муралом 2,5 дні працювала творча група художників Ужгорода та Харкова. Марія Ващенко (Харків), Олександра Платунова, яка кілька років перед цим приїхала з Черкащини навчатися в Закарпатській академії мистецтв і залишилася жити в місті, а також ужгородські художники Іван Мунчак і Ксенія Дубовик.

Дівчина з прапором

Майже одразу після синички ця ж команда художників-муралістів почала працювати над наступною стіною — на будівлі на вулиці Льва Толстого. Авторкою ескізу стала харків’янка Марія Ващенко.

Ініціаторами виступили працівник патрульної поліції Ернест Завадський та ряд ужгородців, депутатів та підприємств. За словами Ернеста Завадського, команда планує виконати ще 3 стінописи в місті. Над наступним проєктом роботи вже тривають.

Патріотичні мурали на паркані стадіону «Авангард»

Три патріотичні стінописи намалювала ужгородська художниця Катерина Туз на огорожі стадіону “Авангард”. Зробила це завдяки ініціативі власників закладу.

В міській раді пояснили, що навпроти транспортного під’їзду до стадіону «Авангард» знаходиться тематичний заклад «Маляр». Його власники запропонували допомогу в покращенні естетичного вигляду загорожі головної спортивної споруди краю – вона в аварійному стані, а запланований її демонтаж і заміна на нову призупинені у зв’язку із забороною капітальних видатків через війну.

Відтак на паркані з’явилися пес Патрон, “Янгол-охоронець України” та мурал під назвою “Стефанія”. Всі три стінописи Катерина намалювала у різних стилях.

Мурал до Дня Конституції

Ще один патріотичний стінопис в Ужгороді – до Дня Конституції його намалювали на одній із стін огорожі стадіону «Автомобіліст». Створили його у межах Всеукраїнської акції з написання муралу, яку організував волонтерський рух української молоді Будуємо Україну Разом (БУР).

За словами координаторки акції в Ужгороді Дар’ї Осокіної, закінчили мурал напередодні пізно ввечері, на ньому – стаття 21 Основного Закону: “Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними”, голуб, який тримає лаврову гілку, та колоски пшениці, знизу Прапор України. Малювали волонтери, долучитися могли всі, хто бажав.

«Стіна поезії»

Вірші на ужгородських парканах почали з’являтися впродовж травня-червня. Художниця, яка їх малює — Крістіна Гаранчевська — каже, що наразі в Ужгороді їх є 6. Дівчина каже, що почала писати вірші на парканах, бо хотіла привертати увагу людей і це свого роду вияв солідарності з воїнами та з українцями з окупованих територій.

— Хотілося ще й певну просвітницьку місію нести, щоб люди, проходячи повз стіну поезії, зупинилися, прочитали і замислилися над рядками. Щоб ці рядки працювали в їхній свідомості, — каже вона.

Один з малюнків Крістіни, присвячений воїнам «Азову» днями повністю замалювали білою фарбою. Вину в цьому визнало КШЕП, вибачившись перед художницею і запропонувавши допомогу у відновленні малюнку. Та Крістіна відмовилась, мовляв, не потребує нічиєї допомоги і вже намалювала справжній стінопис, присвячений воїнам «Азову» на стіні поблизу.

Дівчина з синичкою на руці

На стіні будівлі стоматологічної клініки “Естет”, що по вулиці Собранецькій, на замовлення директора клініки Михайла Сливки з’явився малюнок дівчини у вінку з синичкою в руці. Робота художниці Катерини Туз.

Дівчина каже, що працювала самотужки над малюнком на стіні площею близько 150 кВ м 7 днів.

Це далеко не повний огляд усіх стінописів міста, оскільки є ще малюнки радянської епохи, які не несуть ідейного навантаження, кілька муралів подарував у 2017 році Ужгороду харківський художник Гамлет Зіньківський. На сьогодні, на жаль, частини його малюнків вже нема, втім художник і сам це розумів: «Знаю, що у цьому магазині (на Театральній, — ред..) триває ремонт. І ось коли він закінчиться, через кілька місяців, мою роботу замалюють».

Varosh

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