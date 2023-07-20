Мурал із зображенням художника Івана Бровді намалюють у Мукачеві

На стіні однієї з центральних будівель Мукачева — що на розі вулиць Успенської та Ярослава Мудрого — з’явиться мурал із зображенням художника, скульптора Івана Бровді. Малюватиме його художник Тиберій Йонаш, засновник і керівник ромської художньої школи “Ром Арт”, — повідомили в Мукачівській міській раді.

— На тому будинку була дуже негарна стіна, — пояснив Varosh Тіберій Йонаш. — А внизу — ряд барельєфів, які свого часу зробив Іван Бровді, він же і скульптором був, і художником. То я подав заявку в міську раду,її затвердили, ескіз усім сподобався. Крім того, поговорив із донькою Івана Бровді, Кароліною, вона з великою радістю погодилась.

Малюнок — це робота самого Івана Бровдія, ця картина була свого часу і на його авторській виставці. Допомагати в малюванні муралу Тиберію Йонашу будуть старші учні зі школи “Ром Арт”:

— Нагору я їх пускати, звичайно, не буду, вони просто асистуватимуть мені: десь фарбу принести, інші дрібні доручення будуть робити, — пояснив художник.

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В Мукачівській міськраді кажуть: це вже другий подібний арт-об‘єкт митця. Раніше він разом з учнями зобразив на одній зі стін міста замок «Паланок» та Свято-Миколаївський монастир.

Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Varosh,

Фото зі сторінки Мукачівської міської ради у Фейсбуці

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