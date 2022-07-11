Документальний фільм про художника Івана Бровді презентували в Ужгороді

Фотохудожник Михайло Дорогович зняв документальний фільм-портрет “Сповідь художника” про скульптора та художника Іван Васильович Бровді. Днями стрічку презентували в Ужгородському пресклубі.

У стрічці Іван Бровді — народний художник України, лауреат премії ім. А.Ерделі та Й.Бокшая — розповідає про творче й особисте життя, власні досягнення та сучасних художників, про Ерделі, Бокшая, Коцку та Контратовича. Розповів і про те, як робив скульптури Кирила і Мефодія в Мукачеві та Синь і Вир на березі озера Синевир.

— Королевою мистецтва завжди вважається живопис, — каже митець. — Офіційно. Хоча я не згоден з цим. Хоча би через фізичну роботу. Роден казав: “Скульптор — це рудокоп”. Як у шахті — копаєш тонни глини, тонни гіпсу, тонни металу. І щоб мені зробити скульптуру, мені треба 3-4 роки працювати фізично, руками, і головою, і серцем. Хто такий живописець? Я прекрасно це знаю, бо маю багато живописних робіт. Я пішов у гори з хлопцями, ми випили 2 пляшки паленки, за 2 години я намалював етюд і він попадає в той же каталог, як і моя скульптура, яку я робив 5 років!.. Хіба це справедливо? Ніколи! Королевою мистецтва має бути скульптура, а не живопис!

Дивіться неймовірно щиру і відверту розповідь про найтаємніше, невідоме публічно, життя митця.

Varosh