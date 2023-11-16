Мультимодальний експортний зерновий хаб: у Горонді починають реалізовувати проєкт

Створення мультимодального логістичного хабу для експорту зерна до країн ЄС в селі Горонда Мукачівського району перейшло до етапу реалізації проєкту. Днями Закарпаття відвідали представники італійських компаній-інвесторів, які беруть участь у реалізації проєкту зведення логістичного центру «Horonda Platform».

Нагадаємо, у травні в селі Горонда почали розробку проєкту з будівництва “сухого порту” – мультимодального терміналу, орієнтованого на імпорт-експорт зерна. Його планують збудувати на основі вузькоколійки європейського зразка, що залишилася в селі після «Страбичівського елеватора із прийому та перевантаження зерна».

— Земельні ділянки ми сформували спільно з Міністерством інфраструктури, і зараз проєктування вже є і тепер починається власне підготовка, — пояснив Varosh голова Горондівської сільської ради Іван Туряниця. — Для цього зараз на місці будуть вивчати питання, пов’язані із залізницею, чи ставити митницю, щоб тут було розмитнення і починають реалізацію проєкту.

Зі слів Івана Туряниці, є ідея крім цього залізничного переїзду поставити автомобільний міст через колії, щоб напряму, з дороги Мукачево-Чоп автомобілі могли заїжджати прямо на термінал.

Проєкт розрахований на кілька етапів: на створення власне “сухого порту” у с. Горонда, , який залізницею переходитиме в морський порт. Італійський уряд має намір створити логістичну платформу, яка зв’яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

Ще одним етапом проєкту, каже Іван Туряниця, буде створення, ймовірно, на 35 га індустріального парку для інвесторів, які наповнюватимуть додаткову платформу своїми інвестиціями.

“Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії та інше. Завдяки «Horonda Platform» в області вдасться створити понад 200 нових робочих місць”, — кажуть у Закарпатській ОВА.

— І так вчора були безхозні земельні ділянки вздовж колії, а тепер буде забудована територія, яка підніме престиж держави, це зайнятість населення, податки і благоустрій території, — каже Іван Туряниця.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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