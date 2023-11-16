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Мультимодальний експортний зерновий хаб: у Горонді починають реалізовувати проєкт

16 Листопада 2023 19

Створення мультимодального логістичного хабу для експорту зерна до країн ЄС в селі Горонда Мукачівського району перейшло до етапу реалізації проєкту. Днями Закарпаття відвідали представники італійських компаній-інвесторів, які беруть участь у реалізації проєкту зведення логістичного центру «Horonda Platform».

Horonda1

Зустріч з італійською делегацією в Закарпатській ОВА.

Нагадаємо, у травні в селі Горонда почали розробку проєкту з будівництва “сухого порту” – мультимодального терміналу, орієнтованого на імпорт-експорт зерна. Його планують збудувати на основі вузькоколійки європейського зразка, що залишилася в селі після «Страбичівського елеватора із прийому та перевантаження зерна».

Horonda Terminal5

Проєкт терміналу.

— Земельні ділянки ми сформували спільно з Міністерством інфраструктури, і зараз проєктування вже є і тепер починається власне підготовка, — пояснив Varosh голова Горондівської сільської ради Іван Туряниця. — Для цього зараз на місці будуть вивчати питання, пов’язані із залізницею, чи ставити митницю, щоб тут було розмитнення і починають реалізацію проєкту.

Зі слів Івана Туряниці, є ідея крім цього залізничного переїзду поставити автомобільний міст через колії, щоб напряму, з дороги Мукачево-Чоп автомобілі могли заїжджати прямо на термінал.

Проєкт розрахований на кілька етапів: на створення власне “сухого порту” у с. Горонда, , який залізницею переходитиме в морський порт. Італійський уряд має намір створити логістичну платформу, яка зв’яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією.

Ще одним етапом проєкту, каже Іван Туряниця, буде створення, ймовірно, на 35 га індустріального парку для інвесторів, які наповнюватимуть додаткову платформу своїми інвестиціями.

Horonda3

Проєкт терміналу.

“Проєкт, зокрема, передбачає створення можливостей для перевантаження сільгосппродукції з широкої колії на вузьку, появу складських приміщень, забезпечення центру контейнерами для зерна, соняшникової олії та інше. Завдяки «Horonda Platform» в області вдасться створити понад 200 нових робочих місць”, — кажуть у Закарпатській ОВА.

— І так вчора були безхозні земельні ділянки вздовж колії, а тепер буде забудована територія, яка підніме престиж держави, це зайнятість населення, податки і благоустрій території, — каже Іван Туряниця.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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# Горонда # експорт # Іван Туряниця # італія # сухий порт

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