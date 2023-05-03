Проєкт терміналу, орієнтованого на експорт-імпорт з Італії через Горонду, презентували в Римі

У селі Горонда Мукачівського району почали розробку проєкту з будівництва “сухого порту” – мультимодального терміналу, орієнтованого на імпорт-експорт.

Його планують збудувати на основі вузькоколійки європейського зразка, що залишилася в селі після «Страбичівського елеватора із прийому та перевантаження зерна».

Про це Varosh розповів голова сільської ради Іван Туряниця. Днями він зробив допис на своїй сторінці у Фейсбук про те, що “у складі делегації в рамках робочого візиту прем’єр-міністра України Д. Шмигаля до Італійської республіки та Ватикану взяв участь в українсько-італійській конференції з відбудови України.

Одним з проєктів було представлено мультимодальний термінал, який в стадії реалізації в нашій громаді”.

— Спочатку ми відводили земельну ділянку для будівництва терміналу, — пояснив Varosh Іван Туряниця. — В процесі цього підключився італійський партнер на чолі з міністерством економіки Італії, мовляв, їм це теж цікаво і вони готові зайти у партнери.

Міністр економіки Італії Адольфо Урсо ініціював їхні бізнес-кола, де залучені і італійська залізниця, і власники італійських портів у Венеції, Вероні, Трієсті, щоб вони підключилися, зайшли у засновники цього нашого терміналу і щоб він не виконував прості функції експорту сировини, зерна, олії, а щоб на території Горонди інтегровані комплекси. Україна таким чином буде менш залежна від Чорного моря, бо там і заміновано, там і Босфор (у Туреччини своя політика), а Горонда буде включена в єдиний міжнародний транспортний коридор.

Тобто в нас буде сухий порт, який залізницею переходитиме в морський порт. І так, щоб проходила цим шляхом продукція, але вже не первинна, в вторинна, щоб тут у нас проходила переробка.

На початку березня видання Цензор.нет опублікувало статтю з позицією італійської сторони. “Розблокування українського експорту, зокрема металургійної продукції, що розробляється італійським урядом, передбачає створення інтермодальної транспортної магістралі за маршрутом Міжнародного транспортного коридору №5 (Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марібор – Будапешт – Ужгород – Львів – Київ), — пише видання. — Для цієї мети італійський уряд має намір створити логістичну платформу, яка зв’яже Україну суходолом з інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні і далі з морськими портами північного сходу Італії, зокрема з Трієстом і Венецією”. Адольфо Урсо висловив сподівання, що логістичний коридор між інтермодальним портом Quadrante Europa у Вероні та логістичним майданчиком Горонда в Закарпатській області України на кордоні зі Словаччиною вже буде готовий до моменту початку конференції в Римі наприкінці квітня 2023 року.

Іван Туряниця розповів, що термінал дозволить вузькоколійкою імпортувати в Україну італійські технології, обладнання, устаткування для українських заводів, які будуть відновлюватися, реставруватися.

— Коли це станеться наразі невідомо, — каже сільський голова, — зараз тільки триває процес оформлення по терміновій процедурі, щоб не робити аукціони. Верховна рада прийняла закон, що якщо підприємство стає стратегічним для Міністерства інфраструктури, тоді рішенням сесії сільської ради ми відводимо земельну ділянку, потім розробка території, висновок архітектора, потім затвердження проєкта і тільки після того він починає реалізуватися. Зараз ми тільки закріплюємо землю під нього. Міністерство інфраструктури вже нам дало згоду, що воно погоджує цей об’єкт.

В Італії проєкт майбутнього терміналу представляла компанія «НСВ- ГРУП», які будуть займатися реалізацією даного проєкту з української сторони. Зараз у громаді Горонди працюють над приєднанням земельних ділянок.

Varosh,

Фото зі сторінки Івана Туряниці та Горондівської сільської ради у Фейсбуці

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