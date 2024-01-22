Мукачівець Сергій Танчинець увійшов до складу журі Нацвідбору на Євробачення-2024

За кандидатуру Сергія Танчинця у Дії проголосувало 12, 42% людей, що взяли участь у голосуванні.

У Дії завершилося голосування за кандидатів до складу журі Національного відбору на Євробачення-2024.

Як повідомляється на офіційній сторінка конкурсу у Фейсбуці, участь в опитуванні взяло понад 720 українців.

За результатами опитування визначилася трійка переможців: так, до складу журі Нацвідбору Євробачення-2024 увійдуть Андрій Данилко, Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

Для того, щоби стати офіційними членами журі, переможці голосування мають підписати угоду із Суспільним. Якщо хтось із них не зможе з вагомих причин цього зробити, членом журі стане наступний у списку кандидат.

Нацвідбір на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого: трійка журі обиратиме представника від України на конкурс разом із глядачами. Ведучими Нацвідбору будуть лідерка гурту The HARDKISS Юлія Саніна, коментатор та телеведучий Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі Національного відбору виступатимуть: alyona alyona & Jerry Heil; YAKTAK, MÉLOVIN, Ziferblat, INGRET, NAHABA, ANKA, SKYLERR, Drevo, YAGODY, NAZVA.

Євробачення-2024 відбудеться навесні у Мальме, в Швеції. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, грандфінал – 11 травня.

Загалом участь у конкурсі братимуть представники з 37 країн.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Євробачення Україна

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