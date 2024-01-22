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Мукачівець Сергій Танчинець увійшов до складу журі Нацвідбору на Євробачення-2024

22 Січня 2024 37

За кандидатуру Сергія Танчинця у Дії проголосувало 12, 42% людей, що взяли участь у голосуванні.

У Дії завершилося голосування за кандидатів до складу журі Національного відбору на Євробачення-2024.

Як повідомляється на офіційній сторінка конкурсу у Фейсбуці, участь в опитуванні взяло понад 720 українців.

За результатами опитування визначилася трійка переможців: так, до складу журі Нацвідбору Євробачення-2024 увійдуть Андрій Данилко, Джамала та лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

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Резузультати питування щодо складу журі Нацвідбору на Євробачення-2024

Для того, щоби стати офіційними членами журі, переможці голосування мають підписати угоду із Суспільним. Якщо хтось із них не зможе з вагомих причин цього зробити, членом журі стане наступний у списку кандидат.

Нацвідбір на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого: трійка журі обиратиме представника від України на конкурс разом із глядачами. Ведучими Нацвідбору будуть лідерка гурту The HARDKISS Юлія Саніна, коментатор та телеведучий Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі Національного відбору виступатимуть: alyona alyona & Jerry Heil; YAKTAK, MÉLOVIN, Ziferblat, INGRET, NAHABA, ANKA, SKYLERR, Drevo, YAGODY, NAZVA.

Євробачення-2024 відбудеться навесні у Мальме, в Швеції. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, грандфінал – 11 травня.

Загалом участь у конкурсі братимуть представники з 37 країн.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Євробачення Україна

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# Євробачення # журі # сергій танчинець

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