Мукачівець Сергій Танчинець може потрапити в журі Євробачення

Мукачівець, вокаліст рок-гурту “Без Обмежень” Сергій Танчинець став одним з кандидатів в журі на Національний відбір пісенного конкурсу “Євробачення-2024”. Проголосувати за його кандидатуру можна в застосунку “Дія”.

Для цього у розділі “Опитування” серед кандидатів у склад журі охочі можуть проголосувати за Сергія Танчинця, який є 6 у списку.

Серед решти кандидатів — музичний експерт Олександр Варениця, Андрій Данилко, Джамала, продюсерка Олена Коляденко, лідерка гурту Go_A Катерина Павленко, музичний продюсер Євген Тріплов, композитор Євген Хмара та теле- та радіоведучий Павло Шилько.

Наразі в голосуванні лідирує Андрій Данилко (43,63% голосів), далі йде Джамала (22,81%) і на третьому місці — Сергій Танчинець (12,80%)

Додамо, фінал національного відбору на “Євробачення-2024” відбудеться 3 лютого 2024 року. За перемогу та можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться 11 артистів.

68-й Пісенний конкурс “Євробачення”, участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Varosh

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