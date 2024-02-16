Моніторинг ромських громад для надання актуальної підтримки проведуть на Закарпатті

У 2024 році на Закарпатті планують провести комплексний моніторинг чисельності та потреб ромського населення. Ця оновлена інформація допоможе більш ефективно забезпечувати соціально-правовий захист та інтеграцію ромів у наші громади, зокрема й з урахуванням дії воєнного стану, кажуть у Закарпатській ОВА.

— Нас цікавить не стільки кількість людей, скільки якісні показники, мова йде перш за все про потреби ромського населення, — пояснив Varosh директор департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук. — Зміну їхніх потреб у зв’язку з чисельністю осіб, які перебувають на території краю.

В адміністрації хочуть дізнатися, які на Закарпатті є громади, де вони знаходяться, який у них доступ до соціального забезпечення, до освіти, наскільки вони мають правовий захист, наскільки вони інтегровані в громади. Зі слів Романа Молдавчука, лідери громад розповідають, що з початком війни палітра змінилася: дехто виїхав, роми прихистили багатьох своїх співгромадян, які рятувалися від бойових дій.

— Ми повинні про це знати, щоб ефективніше скеровувати ту допомогу, яка в нас, на жаль, в обмеженій кількості, але вона є і ми хочемо інтегруватися спільно з ромами, тому що інтеграція — це двосторонній, обопільний процес. Ми теж повинні змінювати ставлення до ромів, яке подекуди є упередженим.

Подібний цілісний, якісний моніторинг ще не робився, тому, зі слів Романа Молдавчука, потреба в ньому висока. Спонукало адміністрацію до перегляду цього питання утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації і виконання Стратегії з питань реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національності. В процесі спілкування і з’ясувалися першочергові потреби.

— Ми бачимо, що ромська спільнота активізувалася, з’явилися нові молодіжні лідери, активні ромські жінки, товариства, які допомагають одне одному і нам здається, що цю синергію ми маємо підсилити, допомогти, щоб цей процес не зупинився, — каже Роман Молдавчук.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА, головна світлина — Сергія Гудака, УНІАН

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram