Молодіжний хаб Aware zone у Мукачеві розвиває молодіжний рух на Закарпатті

У Мукачеві вже місяць діє молодіжний хаб Aware zone. Тут є приміщення для коворкінгу, конференц-зала на 250 місць та приміщення для різного роду активностей. Юліан Кріцак, керівник ГО «3,5%» розповів, що в хабі проходять заняття для дітей, кіновечори, семінари, тренінги та ще цілий ряд активностей, спрямованих на те, щоб розвивати активну та соціально свідому молодь.

За словами Юліана, один з основних напрямків хабу — це розвиток місцевої молоді. Тут проводять тренінги з неформальної освіти, щоб молоді люди відкривали для себе що таке громадська діяльність, політична освіта і багато чого іншого.

Ідея створення хабу виникла місяці 3 тому, коли працюючи в гуманітарному та координаційному штабі познайомилися молоді люди з Закарпаття та переселенці з Києва та Харкова.

— Нас було доволі багато і нам потрібне було місце де ми б змогли працювати разом. Подумали просто про офіс, — керівник ГО. — Потім зрозуміли, що потрібна ще й конференц-зала. Так зійшлися на необхідності повноцінного хабу, де були б усі необхідні елементи.

В Aware zone проходили заняття з психологічної підтримки вимушено переміщених осіб, були тренінги з Товариством Червоного Хреста, планують проводити благодійні стендапи.

— За місяць активностей та діяльності ми пробували різні формати і ми підтвердили своє сприйняття того, що, на жаль, на Закарпатті молодіжного руху немає, — розповів Юліан Кріцак, — більшість активних людей або не є молодими, або не закарпатці, а переселенці… Ми зрозуміли, що це велике поле для роботи: залучаємо до нас активну молодь, і будемо поступово заглиблюватися в рівень громадської діяльності і починаємо з найпростішого — лекцій та тренінгів.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.