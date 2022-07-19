В Ужгороді відкрився молодіжний інтеграційний центр для молоді з числа ВПО

Мета центру — залучити молодь із числа внутрішньо переміщених осіб у громаду, урізноманітнити їхнє дозвілля, залучити в активне соціальне життя, вирішувати нагальні потреби. А також бути тим місцем, де може зароджуватися комунікація та співпраця й з місцевою молоддю.

На базі центру вже запущено Speaking club з носієм мови — канадійцем Кеном. Клуб відбувається щосереди о 18 год, і приєднуватися можуть всі, хто хоче вдосконалити свою розмовну англійську.

Щовівторка у центрі запрошують на вечори настільних ігор, планують перегляди кінофільмів тощо. Взагалі, центр відкритий для всіх заходів, які стосуються залучення молоді.

Інформація про анонси та цікаві події центру є телеграм-каналі: https://t.me/integrationcenter.

— Ми хочемо, аби молодь, яка приїхала, відчула себе тут, як вдома, і головне — зрозуміла, що може бути корисною громаді, яка її приймає. Тому ми пропонуємо й невеликі гранти для тих, хто має свіжі ідеї, — розповідає координаторка центру Аліна Шимон.

Один з таких грантів вже реалізували — тоді художниця створила патріотичний мурал на стіні стадіону “Автомобіліст”.

Окрім цього у серпні в рамках проєкту планується молодіжний кепм у Карпатах, де окрім походу в гори, будуть ще й просвітницькі лекції. За задумом організаторів, так можна буде акумулювати ідеї для відбудови України після Перемоги.

— Наша молодь — це наш потенціал. Ми б хотіли, аби після Перемоги молодь залишалася тут і не тільки відбудовувала, а й будувала по-новому ще кращу країну. Бо їм тут жити. Віримо, що маючи друзів з усіх куточків України — з Ужгорода, Харкова, Льова, Слов’янська, це вдасться краще, — додає Аліна.

Інтеграційний центр для вимушених переселенців та молоді працюватиме з 10:00 до 19:00 на вулиці Швабській, 12б (4 поверх).

Окрім Ужгорода такі центри діють ще в трьох містах західного регіону — Львові, Чернівцях та Івано-Франківську. Разом вони утворюють мережу, яка має допомогти молоді західного регіону краще комунікувати, ділитися успішними кейсами та разом реагувати на виклики війни.

Проєкт “Молодіжні інтеграційні центри Захід” реалізовує ГО “Простір молоді” (Ужгород) у партнерстві з Центром Довженка (Львів), МАОМС “Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття” (Івано-Франківськ), МКУ “Резиденція молоді” (Чернівці) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh

Фото: ГО “Простір молоді” та Ужгородська міська рада

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