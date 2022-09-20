На Берегівщині, на кордоні з Угорщиною, планують запустити в дію ще один КПП

В селі Велика Паладь найближчі кілька місяців може запрацювати новий пункт пропуску — «Велика Паладь-Надьгодош». Про це під час зустрічі домовилися заступник міністра інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм, представниками Закарпатської ОВА та Петер Кіш-Парціу, заступник державного секретаря, відповідального за регіональний та транскордонний економічний розвиток, Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

Візит Мустафи Найєма на Закарпаття був зумовлений збільшенням потоку вантажівок, які стоять близько 7 діб на українсько-угорському кордоні. Тому говорили перш за все про розвиток дорожньої інфраструктури та пунктів пропуску, серед яких – можливості збільшення пропускної здатності ПП «Лужанка – Берегшурань» для вантажних транспортних засобів загальною вагою до 40 тон. Швидко розвантажити пункти пропуску можна лише домовившись з угорськими колегами та організувавши виїзд порожнього транспорту на сусідніх ПП.

Стосовно КПП у Великій Паладі, то тут дорога з обох сторін готова вже 8 років, але безпосередньо пункту пропуску нема, зупинились на етапі ремонту дороги. Тепер, аби КПП запрацював, потрібно внести зміни у двосторонній угоді.

— Ми запропонуємо свій варіант по юридичній і матеріально-технічній частині, 1 сказав Мустава Масі Найєм. — Я думаю, що організація тимчасового пункту пропуску тут не проблема : тут все є, дорога нормальна

Спочатку дорога буде відкрита для пішоходів та легкового транспорту, — кажуть в комісії, яка відвідала майбутній КПП. Про запуск ваговозів через цей пункт пропуску наразі не йдеться.

Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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