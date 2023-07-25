Міжнародний фестиваль “Кіно сусідів” пройде в Ужгороді в серпні

З 17 по 20 серпня в театрі ляльок “Бавка” та просто неба в Ужгородському замку проходитиме щорічний міжнародний кінофестиваль “Кіно сусідів”. Ужгородцям покажуть короткометражні та повнометражні стрічки зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії.

“У час війни усі ми усвідомили цінність справжнього добросусідства – не лише на побутовому рівні, а й на рівні держав. Коли ті, хто розділяє з тобою кордон, об’єднуються заради допомоги та боротьби зі спільним ворогом так, наче кордонів не існує, а є лише обов’язок – залишатись людьми та не кидати в біді”, — йдеться на сайті фестивалю.

Житло, робота, захист. Як словацька “Людина в біді” допомагає українцям сьогодні

Серед повнометражних стрічок цього року покажуть “Марійка-невірниця”, “Хліб і сіль”, “Пластикове небо”, “Чотири душі койота”, “Люди вчинків” та “Мілан Кундера: від жарту до нікчемності”.