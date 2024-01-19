Мегакурорт не панацея: Закарпаття випередило Івано-Франківщину за туристичним збором

Протягом 2023 року до місцевих бюджетів Закарпаття сплачено 22 млн 160 тис. 700 грн туристичного збору, що на 13,8% більше аналогічного періоду 2022 року та на 2 мільйони більше, ніж отримала Івано-Франківщина.

“Ці дані варті уваги, адже саме в Івано-Франківській області функціонує великий курорт «Буковель». Очевидно, що розвиток гірських регіонів цілком можливий і без побудови нових мегакурортів”, — зауважують на сторінці Free Svydovets.

Як повідомляють на сайті Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА, найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад: с. Поляна – 5 021,5 тис. грн; м. Ужгород – 2 740,1 тис. грн; с. Баранинці – 2 737,6 тис. грн; с. Косонь – 1 765,3 тис. грн; м. Берегове – 1 253,0 тис. грн; м. Мукачево – 1 234,3 тис. грн; с. Оноківці – 861,5 тис. грн; м. Виноградів – 812,1 тис. грн; с. Вишка – 803,4 тис. грн; с. Довге – 629,1 тис. грн; с. Тур᾿я-Ремета – 617,1 тис. грн; с. Пилипець – 541,0 тис. грн; с. Кольчино – 503,8 тис. грн.

Varosh,

Фото Сергія Денисенка

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