Маріуполець Юрій Давиденко заснував перший молодіжний хаб у Мукачеві

Юрій Давиденко – маріуполець та громадський діяч, який разом з командою активно розвивав IT- спільноту в Маріуполі. Переживши блокаду міста та постійні обстріли, йому вдалось евакуюватись та не тільки почати нове життя, а й заснувати перший у Мукачеві хаб для молоді “Aware zone” та відкрити у Хмельницькому реабілітаційний центр для переселенців.

Хаб Aware zone у Мукачеві розвиває молодіжний рух на Закарпатті

— В Мукачево ми приїхали, почали волонтерити, відправляти ліки, продукти, аде я думав, що гманітарка закінчиться і що далі?, — розповідає Юрій Давиденко Телеканалу ТВ-7 Маріуполь. — Потрібне було якесь місце для молоді, для мене, де можна би було працювати. Почали шукати, а в них такого місця не було, вони тільки цього року хотіли щось таке відкривати. І ми почали там робити такий хаб. Там ми займаємося саме інтеграцією: робимо івенти для місцевих, щоб вони спілкувались і соціалізувалися.

Varosh

Фото: Телеканалу ТВ-7 Маріуполь

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