Майже 800 тис. грн зібрали закарпатські волонтери на дрони під час аукціону “Купи зустріч – подаруй крила”

На Закарпатті завершився аукціон зустрічей «Купи зустріч – подаруй крила». Під час аукціону, що тривав впродовж місяця, вдалося зібрати 795 тис. 562 гривні, розповів у коментарі Varosh один із координаторів акції Іван Гаврил.

Відповідно до умов проєкту, зорганізованого ГО «Крила Янголів» впродовж місяця на сторінці аукціону публікувалися світлини з інформацією про учасників, які зголосилися бути «лотами». «Покупці», своєю чергою, «торгувалися» у коментарях, підвищуючи ставки: той, хто зробив у підсумку найбільшу ставку, вигравав зустріч із обраним «лотом».

У ролі «лотів» до аукціону долучилося понад 400 людей. Загалом же учасниками проєкту стало 2 тис. 700 людей.

«Серед “лотів” були як закарпатці, так і люди з інших регіонів і навіть з інших країн. Так, лотами стали 4 чеських волонтерів, які займаються гуманітарною допомогою Україні. Долучалися люди різного віку і різних професій – спортсмени, лікарі, викладачі, підприємці, державні службовці, представники органів місцевого самоврядування. Серед лотів – чемпіон світу з професійного боксу Тимур Ахундов, начальник патурльної поліції в Закарпатській області Валерій Найман, командир добровольчо-розвідувального батальйону “Сонечко” Руслан Каганець, співак Вова Гейзер, учасниця цьогорічного нацвідбору на Євробачення ANKA, учасниця Зимових олімпіад, сноубордистка Аннамарі Данча. Багато з лотів, що брали участь в аукціоні – діючі військовослужбовці», – розповів Іван Гаврил.

Наразі на волонтерський рахунок проєкту надійшло 795 тис. 562 грн, які «покупці» сплатили за виграні «лоти». Утім, поки не всі ставки оплачені, тож ближчими днями ця сума ще може зрости, каже Іван Гаврил.

Усі виручені з аукціону кошти волонтери спрямовують на закриття потреб військових, насамперед – на закупівлю дронів та комплектуючих до них. Зокрема, наразі волонтери вже придбали 2 високотехнологічних квадрокоптери Mavic 3Т, а також 20 комплектів «крил» для згаданих дронів.

За словами Івана Гаврила, заявки, які надходили на аукціон, опрацьовувала команда з 8 людей. Впродовж місяця, таким чином, вони опрацювали близько 20 тисяч коментарів.

«Дівчата проробили колосальну роботу. Щодня на аукціон надходили нові заявки, торги у коментарях тривали безупинно. Потім треба було це все опрацювати, звести результати докупи. Це велика праця», – сказав Іван Гаврил.

Усі звіти по витрачених коштах організатори оприлюднять на сторінках аукціону та ГО “Крила янголів”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульна світлина: Міноборони

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