Закарпатка Аннамарі Данча виборола «бронзу» на третьому етапі Кубка Європи зі сноубордингу

11 січня у Фольгарії в Італії розпочався ІІІ етап Кубка Європи зі сноубордингу (паралельні дисципліни).

Атлети розіграли перший з двох комплектів медалей у паралельному слаломі (PSL), повідомляють в Асоціаціїї спортивних журналістів України.

У підсумку змагань закарпатська спортсменка Аннамарі Данча виборола «бронзу» у дисципліні паралельний слалом (PSL), повідомляють у Федерації лижного спорту України.

Для лідерки збірної команди України зі сноубордингу це перша медаль в поточному змагальному сезоні.

Медаль в Італії – 18-та для спортсменки на рівні Кубка Європи зі сноубордингу. На цьому турнірі українка виступає з грудня 2005 року, пише Українська правда.

Попередній сезон Аннамарі Данча завершила другою в загальному заліку Кубка Європи. Протягом змагального року вона виграла на цьому рівні два “золота”: по одному – в паралельних слаломі й слаломі-гіганті.

Два перших етапи сезону 2023/24 на Кубку Європи Данча пропускала. У цей період українська сноубордистка проїхала три етапи на рівні Кубка світу, зокрема увійшовши до топ-10 змагань у швейцарському Давосі.

Сьогодні, 12 січня, відбудеться другий змагальний день етапу Кубка Європи, а в суботу, 13 січня, пройде етап Кубка світу в дисципліні PGS в Швейцарії, Скуоль.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінок Асоціації спортивних журналістів України та Федерації лижного спорту України

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