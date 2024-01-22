Аукціон зустрічей для закупівлі дронів організували на Закарпатті

«Купи зустріч – подаруй крила» – так називається аукціон зустрічей, організований волонтерами організації «Крила янголів». Усі кошти з аукціону спрямують на закупівлю дронів для військових.

Як розповів у коментарі Varosh координатор акції Іван Гаврил, відповідно до умов аукціону, кожний його учасник може бути як лотом, так і покупцем.

На сторінці аукціону публікуватимуться надіслані учасниками-лотами світлини з описовою інформацією про людину. Покупці, своєю чергою, можуть брати участь у «торгах», роблячи й підвищуючи ставки. Той, хто запропонує найбільшу суму, отримає можливість зустрітися з обраним «лотом».

Аукціон триватиме до 20 лютого 2024 року.

«Обробка результатів займе, орієнтовно 2-3 дні, потім ми повідомлятимемо покупцям і лотам про переможні ставки. Відповідно, десь за тиждень по завершенню аукціону можуть відбуватися перші зустрічі», – розповів Іван Гаврил.

Виходячи з досвіду попередніх аналогічних акцій, організатори аукціону орієнтуються на приблизно 600 заявок. Участь у ньому можуть брати як закарпатці, так і люди з інших областей. Про формат зустрічей в такому разі учасники домовлятимуться особисто.

Вже зараз на адресу організаторів надходять перші заявки. Оприлюднювати їх почнуть 23 січня.

Зібрані в підсумку акції кошти організатори витратять на придбання дронів для захисників на передовій. Найперше, кажуть, є потреба у мавіках, однак закупатимуть «крила» залежно від запитів військових. У такий спосіб планують підсилити закарпатські військові формування, що нині боронять Україну на фронті.

Усі звіти по витрачених коштах організатори оприлюднять на сторінках аукціону та ГО “Крила янголів”.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.